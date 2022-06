Bakan Kurum: “Ülkemiz son 20 yılda adeta bir çağ atladı”

Çankırı'da belde statüsünü yeniden kazanan Dodurga'da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimden sağlığa, tarımdan ekonomiye, savunma sanayiinden şehirciliğe kadar ülkemiz son 20 yılda adeta bir çağ atladı. Bunu hep birlikte başardık. Bugün de dünyayı etkileyen salgınla, ekonomik daralmayla, küresel terörle, iklim değişikliğiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankırı'nın Orta ilçesinde yeniden belde statüsünü kazanan Dodurga'da düzenlenen seçim mitinginde vatandaşlara seslendi. Kurum, 3 Temmuz'da yapılacak olan seçimde AK Parti'nin Dodurga Belediyesi başkan adayı olacak Hasan Hüseyin Kaşıkçı'nın vatandaşlara hizmet etmek için hazır olduğunu söyledi.

“Ülkemiz son 20 yılda adeta bir çağ atladı”

Yaşanan sorunların üstesinden vatandaşlarla birlikte geleceklerini ifade eden Kurum, “Bizler yaptığımız tüm projeleri, sizlerin hayır duasını almak için yapıyoruz. Şu karşımdaki kardeşlerimizin, yavrularımızın, çocuklarımızın geleceği için inşa ediyoruz, imar ediyoruz, gayret ediyoruz. Biz tek bir şey istiyoruz; yavrularımızın geleceğe güvenle baktığı, annelerimizin, babalarımızın refah içinde, huzur içinde yaşadığı, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Attığımız her bir adımda, koyduğumuz her bir taşta, gerçekleştirdiğimiz her bir projede kararı sizlerle birlikte alıyoruz. Birlikte uyguluyor ve nice esere birlikte imza atıyoruz. Büyük Türkiye'nin mimarı Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi, ‘bizim siyasetimiz, eser ve hizmet siyasetidir. Biz siyasette başkaları gibi makam ve mevki elde etmek için değil, millete ve memlekete hizmet etmek için bulunuyoruz.' Bu düsturdan hareketle ilkemiz ‘halka hizmet, hakka hizmettir.' Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eğitimden sağlığa, tarımdan ekonomiye, savunma sanayinden şehirciliğe kadar ülkemiz son 20 yılda adeta bir çağ atladı. Bunu hep birlikte başardık. Bugün de dünyayı etkileyen salgınla, ekonomik daralmayla, küresel terörle, iklim değişikliğiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bütün dünya bu süreçte sıkıntıya girdi. Ama hamdolsun Cumhurbaşkanımız tüm sektörlerimize, tüm vatandaşlarımıza destek olacak adımlar attı. Hiçbir vatandaşımızı aç da, açıkta da bırakmadık. Nerede bir afet oldu, biz iki saat sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla afet bölgesine gittik, vatandaşlarımızın yarasını hızlı bir şekilde sardık. Vatandaşlarımız, üreticimiz, sanayicimiz, çiftçimiz, bu süreçte sıkıntıya girdiler. Hep birlikte onlara verilmesi gereken destekleri verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bu zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız” dedi.

“İnşallah Dodurga yeni hizmetlere, yeni projelere, yeni eserlere doyacak”

Dodurga'da yapılması planlanan projelerle ilgili vatandaşlara müjdeler veren Bakan Kurum, şöyle konuştu:

“Dodurga'da ne derler, ‘cevher yoktan çıkmaz, pekten çıkar.' Dodurga hukuk mücadelesi sonucunda istediğini aldı. Yeniden belde oldu. Bu müjdeye müjdeyle karşılık vermek lazımdı. Bugün Dodurga'ya elimiz boş gelmedik. İşte şehrimize, beldemize hizmet edecek araçlar burada. Çevre düzenlemesi için verilen hibemizle birlikte, şirin beldemiz daha da güzelleşmeye devam ediyor. Şimdi bize düşen halkımızı, Dodurga'mızı, Çankırı'mızı müjdelerle sevindirmektir. İnşallah Dodurga yeni hizmetlere, yeni projelere, yeni eserlere doyacak. Milletimiz ne istiyorsa biz onu yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Biz Dodurga'yı çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor, çok seviyoruz. Evet. Şimdi de hepinizin merakla beklediği müjdelerimize geçiyoruz. Hazır mıyız Bir; atıl vaziyette olan belediye binamızla ilgili bir çalışma yürüteceğiz. Dodurga'ya yakışır yeni bir belediye hizmet binasını sizlere armağan edeceğiz. Hemşerilerimiz burada, güvenli ve hızlı hizmetler alacak. Yeni belediye binamız hayırlı uğurlu olsun.”

“2023'te Dodurga'da evlerimiz doğalgazla ısınacak”

Dodurga'ya 2023'te doğalgaz geleceğini de belirten Bakan Kurum, “İki; Orta ilçemizden buraya doğru bir doğalgaz hattı hazırlığı süreci var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla da görüştüm. Dodurgalı gençlerimiz, annelerim, bacılarım, amcalarım artık kömür taşımayacak. Odunlarla soba yakmak zorunda kalmayacak. Dodurga'mızın havası çok daha temiz olacak. İnşallah 2023'te Dodurga'da evlerimiz doğalgazla ısınacak. Doğalgaz projeleri tamamlanır tamamlanmaz, Dodurga'mızdaki tüm yolları da baştan aşağı yenileyeceğiz. 2023'te hem doğalgazımız hem de yeni yollarımız şimdiden beldemize hayırlı uğurlu olsun. Üç; inşallah Dodurga'ya bir millet bahçesi kazandıracağız. İçerisinde yürüyüş parkurlarından bisiklet yollarına, mesire alanlarından mescitlere, kafelerden spor alanlarına kadar birçok sosyal alanımız yer alacak. Çocuklarımızın, gençlerimizin çimenlerde koşacağı, bisiklete bineceği millet bahçemiz şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Dört, beldemizin tarihi ve kültürel birikimini çok iyi biliyoruz. Bu değerlerimizi ortaya çıkaracak bir meydan düzenlemesi yapacağız. Meydanın tam merkezine de kışın sıcak bir ortamda yaren sohbetlerinin yapılacağı, çocuklarımıza, gençlerimize kadim kültürümüzün aktarılacağı, Çankırı'ya özgü yazma çöreğinin, nokulun, tarhananın, keşkeğin ikram edileceği bir Yaren Konağı inşa edeceğiz. İnce ekmek muskasını, höşmerimi burada afiyetle, huzurla, doya doya hep birlikte yiyeceğiz. Burası aynı zamanda bir aile yaşam merkezi olarak; atölyelerden spor salonlarına ve düğün salonuna kadar pek çok işlevi de görecek. Yeni meydan projemiz, Yaren Konağımız Dodurga'mıza hayırlı uğurlu olsun. Beş; buradan büyük bir müjdeyi sizlerle paylaşıyorum. İnşallah TOKİ'mizle Orta ve Dodurga'mızda kira öder gibi ev sahibi olabileceğiniz sosyal konut projelerimizi başlatıyoruz. Orta ilçemize 150, Dodurga'mıza 150 sosyal konut sözümüzü sizlere veriyoruz. Dodurga'da ev sahibi olmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız. Şimdiden yeni yuvalarımız, yeni dükkanlarımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Dodurga'da kazanacağımız bu zafer 2023 ve 2024 yılındaki seçimlerin bir işaret fişeği olacak”

Dodurga'da yapılacak seçimin 2023 ve 2024 yılında yapılacak seçimlerin işaret fişeği olacağını belirten Kurum, “İnşallah Dodurga bu seçimle birlikte herkese çok güzel bir demokrasi dersi verecek. Dodurga'da kazanacağımız bu zafer 2023 ve 2024 yılındaki seçimlerin bir işaret fişeği olacak. Burada parlayan kıvılcım, gönülleri ısıtan bir milli irade ateşine dönüşecek. Burada seçimlerle, millet iradesiyle, demokrasiyle sandığa düşen cemre çığ gibi büyüyerek 2023 ve 2024'te Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı'mızın zaferi olacak” şeklinde konuştu.