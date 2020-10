Bakan Selçuk: “Okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da bulunan Tüney Şehit Mehmet Demir Ortaokulu'nu ziyaret etti. İlk olarak okul bahçesinde oyun oynayan çocuklara eşlik eden Bakan Selçuk, daha sonra okul içerisinde incelemelerde bulundu. Bakan Selçuk, incelemelerin ardından okul bahçesine fidan diktikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında başta Hatay olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarının ciğerlerini yaktıklarını bildiren Bakan Selçuk, “Bugün bu yangınlardan dolayı mağdur olan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. ‘Geleceğe bir nefes olsun' diye. ‘Bir fidan dikelim' diye, ‘bir fidan bağışlayalım' şeklinde bir çağrımız oldu. Görüyorum ki; bu köy okulumuzda da Türkiye'nin her yerinde de bu çağrımıza güzel bir uyum söz konusu” ifadelerini kullandı.

"Bütün köy okullarımızın bugün ilkokulların, ortaokulların açılıyor olmasının sevinci içindeyiz"

Bugün eğitim-öğretimin ikinci aşamasına 21 Eylül'den sonra geldiklerini dile getiren Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

“Bildiğiniz gibi ilkokul 1 ve okul öncesi zaten açıktı, 2,3,4, 8 ve 12. sınıflarımızla özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımızın tüm kademelerindeki okulları ve tüm kademelerdeki köy okulları, ilkokullar ve ortaokullar olmak üzere bugün açılmış bulunuyor. Bu açılış nedeniyle de; bugün Çankırı'nın bir köy okulundayız ve hep birlikte bu okulumuzdaki çocuklarımızla, öğretmenlerimizle beraber bugünü yorumlayıp ‘bugün için neler yapabiliriz?' sorusunun cevabını arıyoruz. Burada güzel bir çalışma başlamış. Bu beni çok mutlu etti. Köy okullarımızla ilgili geçtiğimiz yıldan beri çok yoğun bir çalışmamız var. Köy okullarının geliştirilmesi ile ilgili son derece yoğun çalışmalar sürüyor, devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde başka bir güzel çalışma daha söz konusu; biliyorsunuz köy okullarında öğrenci sayısına bakılmaksızın bütün köy okullarının açık kalması için bir mevzuat tedbiri aldık. Bu bağlamda da bütün köy okullarımızın bugün ilkokulların, ortaokulların açılıyor olmasının sevinci içindeyiz.”

Valilikler bünyesinde İl Hıfzıssıhha Kurulları, İl Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim kurullarının okulların açılışı, kapanması ve ihtiyaçları konusunda büyük gayret içerisinde olduklarını kaydeden Bakan Selçuk, “Bu konularda alınacak tedbirlerle de yapılması gereken husus açık. Bu anlamda bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Çalışma olanağı daha sınırlı olan çocuklarımız için 13 bine yakın ‘EBA Destek Merkezi'ni Türkiye'de bir ay içerisinde hayata geçirdik”

Çocukların ana mecralarının EBA TV olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

“EBA televizyonu çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu müfredatın tamamını kapsıyor. Çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Eğer kaçırırlarsa, izleyemezlerse de elbette tekrarını izleyebilirler. Tabletlerin dağıtımı ile ilgili de kriterleri daha önce açıklamıştık. Bu kriterler doğrultusunda iller, okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek. Sadece bununla kalmıyoruz. Biliyorsunuz; 13 bine yakın ‘EBA Destek Merkezi' kurduk. ‘EBA Destek Merkezleri'nde her birinde 8-10 bilgisayarın olduğu bir eğitim ortamı var. Çocuklar kendi okullarına değil, ‘EBA Destek Merkezi' her okula, evine yakın olana başvurup bu merkezde istediği kadar çalışabilir, destek alabilir. Orada öğretmenlerimizde var. Onlar da yardımcı olurlar. Yani biz evinde çeşitli nedenlerden ötürü çalışma olanağı daha sınırlı olan çocuklarımız için de 13 bine yakın ‘EBA Destek Merkezi'ni Türkiye'de bir ay içerisinde hayata geçirdik ekip arkadaşlarımızla. Bu anlamda da bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun ortaya koymuş olduğu ölçütlere dahil olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gidişata bakıp salgının seyrini dikkate alıp her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

"İkinci aşamayı bu köy okulundan açıyor olmanın ayrı bir mutluluğu var"

Okuldaki çocukların maske, mesafe ve temizlik kuralına uyduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, “Bugün burada da çocuklarımızın sosyal mesafeye uygun şekilde dezenfektan, temizlik malzemesi, maske, mesafe benzeri bütün ihtiyaç ve kurallara riayet ettiklerini görmüş olmaktan da mutluluk duydum. Onlarla sohbet etme imkanımız oldu. Bu ikinci aşamayı bu köy okulundan açıyor olmanın ayrı bir mutluluğu var. Bu mutluluğu burada birlikte yaşamaktan da ayrıca kıvanç duyuyoruz. Bundan sonraki sürecinde nitelikli bir eğitime dönüşmesi için her türlü tedbiri alıyoruz. Bu tedbirlerimizi alırken de hem dünyayı izliyoruz hem de Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ihtiyaçları dikkate alıyoruz” diye konuştu.