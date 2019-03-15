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Bakan Yardımcısı Aksu'dan yurt incelemesi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Çankırı’da Hacı Murad-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Çankırı'da Hacı Murad-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Ziyarette Bakan Yardımcısı Aksu'ya Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci ve ilgili daire amirleri eşlik etti. Ziyaret ve inceleme sırasında öğrenciler ile sohbet eden Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ve Vali Aktaş, öğrencilerin yurt hakkındaki görüşleri, okul başarılar gibi konularda görüştükten sonra akşam yemeğinde onlarla bir arada bulundu.


Ziyaret sonrasında Bakan Yardımcısı Aksu şehirden ayrıldı.

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