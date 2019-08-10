Bakan Yardımcısı Ersoy: "Bu bayramda 116 bin personel görevli"

Çankırı'ya gelen Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kurban Bayramı münasebetiyle uygulama noktalarına katıldı. Ersoy, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğündeki uygulama noktasında, memleketlerine gidecek olan vatandaşlara "İyi yolculuklar" dileyerek, daha dikkatli araç kullanmaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy yaptığı açıklamada, "2 gündür hepinizin takip ettiği gibi İçişleri Bakanımızın bütün kamuoyuna duyurduğu bayramı huzur içinde güvenlik içerisinde geçirebilmemiz için bir dizi tedbir aldık. Bugün bende burada hem tedbirlerin uygulanmasını gözledim hem vatandaşlarımızla hayırlı yolculuklar dileme maksadıyla Çankırımızı ziyaret ettik. Burada bütün yöneticilerimizin el birliği ile daha huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmemiz için belirlenen tedbirlerin uygulanmasına gösterdikleri azami önemi titizliği büyük bir memnuniyetle gördüm. Ülkemizin her noktasında böyleyiz. Bayram süresince de böyle olacak. Yaklaşık 9 bin 180 ekibimiz ve 17 bin personelimizle sahalarda denetim noktasındayız. 7 günlük tatil süresince 116 bin personelimiz aynı hassasiyet ve duyarlılıkla görev yapacak. Hem alınan önlemleri STK'larımız vatandaşlarımızın samimi sahiplenmesi ve destekleriyle toplumumuzda trafik kazalarına karşı ciddi bir farkındalık oluştu. bu farkındalıkla 2018 yılın rakamlarına göre 2019 yılında elhamdülillah ölümlü trafik kazalarında yüzde 35 gibi çok ciddi bir düşüş yakaladık. Bunda herkesi emeği vardır bu başarı hepimizindir. Şu bayram günlerinde bunu bir görevden ziyade bunu toplumumuza karşı sorumluluk hassasiyetiyle görev başında olan bütün ekiplerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah hep beraber huzurlu, kazaların az olduğu bir bayramı geçiririz" dedi.

Bakan Yardımcısı daha sonrasında Ilgaz denetim noktalarına gitmek üzere Çankırı'dan ayrıldı.