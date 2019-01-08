Başkan Boz: “Kar yağışı dert değil en güzel anı olsun diye çalışıyoruz”

Çankırı Belediyesi, kar yağışının ardından vatandaşların günlük yaşamını sekteye uğratmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Belediye ekipleri, yağan karın ardından gece gündüz çalışıyor.

24 saat kesintisiz görev yapan 20 kişilik tuzlama ekibinden ve kaldırım temizliğinde görevli 120 kişiden oluşan karla mücadele ekipleri 2 adet kar küreme kamyonu, 1 adet kar küreme traktörü, 2 adet greyder, 5 adet bekoloader ile Çankırı sokaklarında karla mücadeleye devam ediyor. Cadde, sokaklar ve ara yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapan ekipler, yayaların ulaşımda sıkıntı yaşamaması ve yürümekte zorlanmamaları için kaldırımları da temizliyor. Karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Hüseyin Boz, çalışmalar kapsamında şu ana kadar yaklaşık 400 ton tuz ve solüsyon kullanıldığını söyleyerek öncesinde gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan belediye ekiplerinin kar yağışının ardından teyakkuza geçerek çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Boz, kar yağışını Çankırı halkının olumsuzluklar yaşadığı değil keyif aldıkları bir an olarak yaşamalarını ve hatırlamalarını istedikleri için ekiplerin de yoğun mesai harcadığını ifade etti.