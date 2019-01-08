İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Boz: “Kar yağışı dert değil en güzel anı olsun diye çalışıyoruz”

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, kar yağışının ardından belediye ekiplerinin teyakkuza geçtiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın kar yağışını dert değil keyif aldıkları bir an olarak yaşamaları ve hatırlamaları için karla mücadele ekiplerimiz yoğun bir mesai harcıyor” dedi.


Çankırı Belediyesi, kar yağışının ardından vatandaşların günlük yaşamını sekteye uğratmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Belediye ekipleri, yağan karın ardından gece gündüz çalışıyor.



24 saat kesintisiz görev yapan 20 kişilik tuzlama ekibinden ve kaldırım temizliğinde görevli 120 kişiden oluşan karla mücadele ekipleri 2 adet kar küreme kamyonu, 1 adet kar küreme traktörü, 2 adet greyder, 5 adet bekoloader ile Çankırı sokaklarında karla mücadeleye devam ediyor. Cadde, sokaklar ve ara yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapan ekipler, yayaların ulaşımda sıkıntı yaşamaması ve yürümekte zorlanmamaları için kaldırımları da temizliyor. Karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Hüseyin Boz, çalışmalar kapsamında şu ana kadar yaklaşık 400 ton tuz ve solüsyon kullanıldığını söyleyerek öncesinde gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan belediye ekiplerinin kar yağışının ardından teyakkuza geçerek çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Boz, kar yağışını Çankırı halkının olumsuzluklar yaşadığı değil keyif aldıkları bir an olarak yaşamalarını ve hatırlamalarını istedikleri için ekiplerin de yoğun mesai harcadığını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.