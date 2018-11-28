Başkan Boz'dan "adaylık" açıklaması

Geçen gün AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında bazı illerin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan adaylar arasında Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz da yer aldı. Çankırı Belediye Başkanı Boz'un aday gösterilmesi ile alakalı olarak AK Parti İl Başkanlığında bir basın toplantısı düzenlendi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, “31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere adım adım ilerliyoruz. Dün itibariyle de Çankırı AK Parti olarak Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplasında açıkladığı gibi Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz'u da açıklamıştır. İnşallah önümüzdeki dönemde geçmişte olduğu gibi 15 yıllık AK Parti belediyeciliğini kaldığı yerden ileriye götürmek için elinden geleni yapacaktır” diye konuştu.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz ise şu ifadelere yer verdi:

“Ben yaklaşık 7 aydır belediye başkanlığı görevini yürütüyorum. Başkanımızın da dediği gibi önümüzdeki günlerde aday tanıtım kurulunun da hem şehrimize yapacağımız yeni hizmetleri hem devam eden hizmetleri, projeleri anlatacağız. Güzel bir kampanya süreci geçireceğiz. Şehrimizle, insanlarımızla kucaklaşarak, kaynaşarak onların içinde onlarla istişare ederek tamamlayacağız. Ben şahsıma, camiamıza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, meclisi üyeleri ve partililer katıldı.