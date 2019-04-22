Başkan Esen koltuğunu Afgan öğrenciye devretti

Koltuğa oturan ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Afganistan kökenli Shazıyen Lahımı, aynı zamanda 2019 yerel seçimler sonrasında Çankırı'da başkanlık makamına oturan ilk çocuk belediye başkanı oldu.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile koltuğunu Atatürk İlkokulu öğrencilerine bıraktı. Koltuğu sırayla devralan Shazıyen Lahımı, Fatma Doğan ve Emre Mülayım, birim müdürlerine talimatlar verdi. Yeni başkanlar, temiz, bakımlı, yeşil, daha yaşanabilir ve çocuk parkları ile dolu bir Çankırı vurgusu yaparken koltuğu ilk devralan Shazıyen Lahımı'nın sorusu güne damgasını vurdu.

“Siz uyuyor musunuz?”

Lahımı, “Belediye başkanı olmak çok zor. Seçimle geliyorlar ve geceleri hiç uyuyamıyorlar. Siz uyuyor musunuz?” diye sordu. Başkan Esen, "Üç haftadır belediye başkanıyım, gerçekten hiç uyuyamıyorum. Sizlerin memleket ve vatan için faydalı birer fert olabilmeniz bizim için çok önemli. Çünkü hepimiz sizler için çalışıyor, sizlere daha güzel bir memleket bırakabilmek için uykusuz kalıyoruz. Allah nasip ederse bugün bizim oturduğumuz koltukları ve aldığımız sorumlulukları sizler devralacaksınız. Afgan bir yavrumuzun da bu koltuğu devralması Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayram açısından önemlidir. Milli Mücadele'ye önemli katkılar sağlayan bir şehrin belediye başkanı olmaktan ve bu koltuğu pırıl pırıl siz yavrularımıza devretmekten onur ve gurur duyuyorum. Bu vesile ile milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Esen, günün anısına öğrencilere hediye takdim ederek onları en kısa zamanda ziyaret etmek istediğini söyledi.