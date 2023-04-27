Başkent EDAŞ Çankırı'yı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Başkent EDAŞ, Çankırı'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Çankırı'da yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Çankırı'da hizmet verdiği bin 991 trafo ve 9 bin 601 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Çankırı için ilçe ve köylerde bulunan 956 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri, bölgede 96 pano ile 12 trafo ve 18 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 270 kilometrelik hattın bakımı da tamamlandı.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Hizmet bölgesindeki müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla 2023 yılının ilk 3 ayında da enerji nakil hattı şebeke güçlendirme ile iletken yenileme, havai hatların izolasyonu, münferit ağaç budama ve trafo binaları çevresi düzenleme işlemlerini bakım faaliyetleri çerçevesinde tamamladı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2023 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirketin Çankırı'da bakım ve yatırım çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.