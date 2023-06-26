İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bayram tatilinde araçlar "cayrokopter" ile denetlendi

Çankırı’da Kurban Bayramı tatilinde yollar Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki "cayrokopter" ile havadan denetlendi.

Çankırı'da Kurban Bayramı tatilinde yollar Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki "cayrokopter" ile havadan denetlendi.


Cumhurbaşkanlığınca kazaların en aza indirilmesinin hedeflendiği eylem planı ve urban Bayramı tedbirleri çerçevesinde, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki trafik ekipleri tarafından Çankırı-Çorum devlet karayolu havadan denetlendi. Denetim çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığının envanterine yeni katılan "cayrokopter" ile araçlar havadan denetlendi. Denetimde 142 araç kontrol edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.