Bayram tatilinde araçlar "cayrokopter" ile denetlendi

Çankırı'da Kurban Bayramı tatilinde yollar Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki "cayrokopter" ile havadan denetlendi.

Cumhurbaşkanlığınca kazaların en aza indirilmesinin hedeflendiği eylem planı ve urban Bayramı tedbirleri çerçevesinde, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki trafik ekipleri tarafından Çankırı-Çorum devlet karayolu havadan denetlendi. Denetim çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığının envanterine yeni katılan "cayrokopter" ile araçlar havadan denetlendi. Denetimde 142 araç kontrol edildi.