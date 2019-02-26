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Bekçiler uyum eğitimi aldı

Çankırı’da 46 bekçi görevlerine başlamadan önce uyum eğitimlerini tamamladı.

Çankırı'da 46 bekçi görevlerine başlamadan önce uyum eğitimlerini tamamladı.


İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılan programda İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy bekçilik teşkilatı hakkında çeşitli bilgiler verdi.


Mahalle ve çarşının güvenliğini sağlayacak bekçilere yapılan programa Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, bazı şube müdürleri ve bekçileri katılımıyla gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla bekçilik teşkilatına önem verildiğini belirten Aksoy, "Gece meydana gelebilecek olaylara karşı suçun engellenmesinde bekçilerin önemi büyük. Bekçilerimizin halkımızla bir bütün halinde olması gerekir. Görevlerinizi en iyi şekilde yapacağınızdan eminim" dedi.


Aksoy, Çankırı'da 46 bekçinin göreve başladığını, 14 bekçinin de eğitimlerinin ardından görevde olacağını ifade etti.

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