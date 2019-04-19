Beraat Kandili dualarla ihya edildi

Çankırı'da Berat Kandili münasebeti ile bazı camilerde Çankırı İl Müftülüğü tarafından program düzenlendi. Camilere akın eden vatandaşlar akşam ve yatsı namazlarını cemaatle eda etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlanan mevlit programında din görevlileri tarafından Yasin-i Şerif okutuldu, bol bol dualar edildi. Din görevlileri gecenin anlam ve önemini anlattı. Program, Mevlit'i Şerif'in okunmasından sonra yatsı namazı ile devam etti.