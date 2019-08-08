Bin 300 öğrencinin katıldığı Kur'an kursları sona erdi

Çankırı İl Müftülüğü tarafından 17 Haziran'da başlatılan Yaz Kur'an Kursları sona erdi. Kurslara bin 300 öğrenci katıldı.

2019 yılı Yaz Kur'an Kurslarının sona ermesi nedeniyle Ahmet Yesevi Cami'nde kapanış programı gerçekleştirildi. Programa Çankırı Müftüsü Bürhan Keleş, diyanet görevlileri ve kurs öğreticilerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Çankırı İl Müftülüğü tarafından 17 Haziran 2019 tarihinde başlatılan Yaz Kur'an Kursları programına ilgi bu sene yoğun oldu.

Bütün cami ve Kur'an kurslarında gerçekleştirilen eğitimlere 4-6 yaş grubu çocuklar da katıldı. 8 haftalık eğitim süresince öğrencilere Kur'an-ı Kerim, itikat, ibadet dersleri verildi. Gerçekleştirilen sosyal ve kültürel aktivitelerle çocukların eğitimleri daha eğlenceli bir hale getirildi. Yaz Kur'an Kurslarının tamamlanması sonrasında Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen programda İl Müftüsü Bürhan Keleş, tüm öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere çeşitli sorular soran Keleş, dini ve ahlaki bilgilerin çok önemli olduğunu aktararak, “Bu kurslarda öğrendiklerini asla unutmayın ve tekrarlayın. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Geleceğimizin teminatınız. Bu 8 haftalık süre zarfında; camiyi tanıdınız, cemaati tanıdınız, yeni arkadaşlıklar ve dostluklar edindiniz. Dini ve ahlaki bilgiler öğrendiniz. Burada öğrendiğiniz ahlaki ve dini kural ve bilgileri hayatınızda da uygulamanız gerekiyor. Yani İslam ahlakını uygulayarak iyi bir evlat olacaksınız, anneye ve babaya saygılı olacaksınız, çevrenize saygılı olacaksınız, devletimize karşı sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz” dedi.

Keleş'in konuşması sonrasında öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.