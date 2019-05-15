Binadan düşen mermer parçalarından kıl payı kurtuldular

ÇANKIRI (İHA) – Çankırı'da kaldırımda yürüyen 2 kişi, binadan kopan mermer parçalarından kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çankırı'da Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki binaların önündeki kaldırımda yürüyen 2 kişi mermerlerin düşmesinden kıl payı kurtuldu. Olay yerine gelen zabıta ve itfaiye ekipleri hane sakinlerini uyararak cam ve balkonlarda bulunan mermerleri kontrol etmelerini söyledi. İtfaiye ekipleri ise tehlike oluşturabilecek mermerleri güvenli bir şekilde söktü.

Öte yandan iki kişinin yürüdüğü anda binadan kopan mermer parçalarından son anda kurtulma anı güvenlik kameralarına yansıdı.