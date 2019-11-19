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Binali Yıldırım Çankırı'da cenaze törenine katıldı

Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Çankırı’da bir yakınının cenaze törenine katıldı.

Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Çankırı'da bir yakınının cenaze törenine katıldı.


Binali Yıldırım, Çankırı'da dünürü Mehmet Karaman'ın amcası İsmail Hakkı Karaman'ın cenaze törenine katıldı. Binali Yıldırım aileye taziyelerini iletti.


Cenaze törenine ayrıca, Çankırı AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Vali Vekili Abdullah Aslaner, Çankırı Belediye Başkan Vekili Mehmet Filiz ve vatandaşlar katıldı.


Cenaze töreninin ardından Binali Yıldırım, Sarıbaba Aile Mezarlığına geçtikten sonra esnaf ziyareti yaptı.

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