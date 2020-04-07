'Biz bize yeteriz' diyerek maske ve siperlik ürettiler

Çin'in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyaya yayılan Korona virüs (Covid-19), en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. Canla başla çalışan sağlık çalışanları için de bu süreçte maske ve siperlik ihtiyacı artarken her kesimden de destek verildi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı'nın talimatı ile ivedi bir şekilde üretimine başlanılan maske ve siperliklerin ilk bir haftalık kısmı tamamlandı. İlk olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak maske üretimi ile başlanan destek, Meslek Yüksekokulu İç Mekân Tasarımı Bölümünde geçen hafta lazer kesim yöntemi ve 3 boyutlu yazıcı ile siperlik üretimi ile devam etti. Maske ve siperlikler, sağlık çalışanlarının kullanımı için İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

"Toplamda üç farklı siperlik üretiyoruz"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, “İç Mekân Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlilerimizin gayretleri ile üretilen 50 siperlik bugün itibarıyla sağlık çalışanlarımızın kullanımı için İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim edildi. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Üretilen bu siperlikler Bakanlığımızın onayladığı standartlarda üretiliyor. Meslek Yüksekokulumuz tarafından iki çeşit, Güzel Sanatlar Fakültemiz tarafından ise bir çeşit olmak üzere toplam üç farklı siperlik üretiyoruz. Meslek Yüksekokulumuz hem 3D yazıcı ile siperlik üretimi yapıyorken hem de daha hızlı ve fazla üretim elde edilebilen lazer kesim yöntemi ile siperlik üretiyor. Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümümüz ise tamamen dikiş yöntemlerini kullanarak kendi elleriyle siperlikler üretiyor. Maskelerimiz de aynı şekilde burada, yani Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü atölyelerimizde üretiliyor" dedi.

"Üretilen bin maske ile 150 siperlik gerekli yerlere teslim edildi"

İl Sağlık Müdürlüğünden temin edilen uygun kumaşlar ile yapılan maskelerin önemli bir özelliğinin tekrar kullanılabilir olduğuna dikkat çeken Rektör Ayrancı, "Bu maskeleri otoklav ederek tekrar kullanabiliyorsunuz. Başka önemli bir ayrıntı da bu maskelerin sterilizasyonunu normal şartlarda sağlık müdürlükleri tarafından hastanelerde yapılıyorken bizim üniversite olarak bunu kendi merkezi laboratuvarımızda yapıyor olmamız. Bu yoğun süreçte sağlık çalışanlarımızı uğraştırmamak adına uzmanlık alanı olan akademisyenlerimiz tarafından bu sterilizasyon gerçekleştiriliyor. Bir haftalık sürecin sonunda bin adet profesyonel maske ve 150 adet siperliği Çankırı İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ettik. İlk etapta hazırlık aşamaları ve işin koordinesi sebebiyle teslim etmiş olduğumuz bu bir haftalık sayı kadar ürünü birkaç güne kadar tekrar teslim etmeyi hedefliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde, onların ihtiyaçları doğrultusunda bu üretimleri kontrollü olarak sürdürüyoruz. Bu zor süreci de milletimizin dayanışması ve beraberliği ile atlatacağımıza gönülden inanıyorum. Üniversitemizin maske ve siperlik üretiminde yer alıp destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.