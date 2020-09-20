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Boks Milli Takım sporcuları 2021'e hazırlanıyor

2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde Çankırı’da kampa giren Türkiye ve İngiltere Milli Boks Takımları, antrenmanlarını sürdürdü.

2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde Çankırı'da kampa giren Türkiye ve İngiltere Milli Boks Takımları, antrenmanlarını sürdürdü.


Çankırı'da 5 gündür kampta olan 2 ülke takımı yapılan antrenmanlar sonrasında müsabaka tarzı ikili antrenman yapıldı. Çekişmeli geçen müsabakada her iki takım da taktiklerini ortaya koyarak ringte mücadele ettiler.


Yapılan müsabakayla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Milli Takım Başantrenörü Seyfullah Dumlupınar, "İngiliz takımıyla beraber 5 gündür kamp yapıyoruz. 5 gün sonunda bir antrenman müsabakamız oldu. Netice itibari ile müsabakalar iyiydi. Boksörlerimizin göstermiş olduğu çabadan ben şahsen çok memnun oldum. Diğer arkadaşlarım da öyle. Ben şahsen boksörlerimin ilerleyen günlerde daha da iyi olacağını, kendi kapasitelerini daha da artıracağını ülkemize olimpiyatlarda vize ve madalya getireceğine inancım tamdır. İnşallah daha da üstüne koyarak olimpiyatlara hazırlanacağız" dedi.

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