Boz: “Çankırı Belediyesi çocukların en büyük destekçisi olacak”

Hafta içi her sabah misafir öğrencilere ayrılan atölyelerden üç ay içerisinde yaklaşık 2 bin 500 öğrenci faydalandı.

Çocukların bilgi ve becerilerini geliştiren atölyeleri ile farklılık yaratan Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi, öğretmenleri eşliğinde misafir öğrencileri ağırlıyor. Hafta içi her sabah okullara ayrılan zekâ, bilim ve sanat atölyeleri ile kitap okuma saatlerine, drama derslerine, zekâ oyunlarına, enstrümanların tanıtılmasına alternatifler sunarak yapılacak deneyler için de laboratuvar imkânı sağlanıyor. Çankırı merkezde eğitim gören öğrencilerden üç ayda yaklaşık 2500 öğrenci fen, matematik, Türkçe, İngilizce, bilim koridoru, drama, resim, zekâ oyunları, seramik, müzik gibi atölyelere katılırken Yapraklı ve Ilgaz'dan da gelen öğrenciler de öğretmenleri eşliğinde atölyelerde ağırlandı. Yaşam boyu eğitim kapsamında çocukların daha iyi şartlarda eğitim görebilmelerinin önemine değinen Belediye Başkanı Hüseyin Boz, çocukların geleceğine yöne verme, öğrendiklerini daha somut hale getirebilme ve eğlenerek öğrenme açısından Belediyenin Çocuk Akademisinde oluşturulan atölyeleri ve teknik donanımı öğrencilerin hizmetine açtıklarını belirtti. Boz, “Eğitimde fırsat eşitliğine destek olmaya çalışıyoruz. Çankırı Belediyesi, dün, bugün ve çocukların en büyük destekçisi olmaya devam edecektir" dedi.