Bu tünele giren sürücüler trafik kurallarına karşı bilgilendiriliyor

Çankırı'da polis ekipleri tarafından sürücüler, denetim noktasında kurulan 'yaşam tüneli'nde sinevizyon ile trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

"Yaşam İçin Kısa Bir Mola" projesi çerçevesinde Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim noktasında ‘yaşam tüneli' kuruldu. Trafik ekipleri tarafından durdurulan sürücülerden kurulan tünel şeklindeki çadıra araçları ile girmeleri istendi. Yaşam tüneline giren sürücüler ve yolculara emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, aşırı hız ve normal seyir hızının insan yaşamı üzerindeki etkisi, alkolün sürücüler üzerindeki yakın ve uzak etkileri, yaya önceliği ve cep telefonu kullanımının zararları, yakın takipten ve hatalı şerit değiştirmekten kaynaklanan kazalar ile ilgili özel olarak hazırlanan kısa filmler izletildi.

Sinevizyondaki bilgilendirici filmleri izleyen sürücüler ve vatandaşların trafik kurallarına karşı duyarlılığının arttırılması hedeflendi.