Bulgaristan Turizm Bakanı Dimitrov'dan Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne ziyaret

İlin Dimitrov, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'yi ziyaret etti.

Türkiye'ye gelen İlin Dimitrov, Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni ziyaret etti. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ile bir araya gelen Dimitrov, Çankırı Karatekin Üniversitesi hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin çalışmaları ile ilgili konuşan Çiftçi, uluslarasılaşma yolunda önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Çiftçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dimitrov'a teşekkür etti.