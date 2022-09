ÇAKÜ ‘global hareketlilik ağı'na üç kıtadan 6 üniversiteyi daha ekledi

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Afrika, Avrupa ve Asya'daki farklı ülkelerden 6 üniversite ile Erasmus ve uluslararası iş birliği protokolü imzaladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), ‘global hareketlilik ağı'na yeni üniversiteler eklemeye devam ediyor. Bu çerçevede, bir hafta içerisinde 3 farklı kıtadan 6 ayrı üniversite ile protokole imza atıldı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Bulgaristan- Higher School of Security and Economics ve Moldova'dan Technical University of Moldova, Göney Kore Chonnam National University, Hindistan'dan Management Development Institute (MDI), Filipinler'den Cebu Technological ve University, Cezayir'den National Polytechnic School of Oran (ENP d'Oran) üniversiteleri ile Erasmus ve uluslararası protokoller imzaladı.

ÇAKÜ Uluslararası İlişkiler Ofis Başkanı ve Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şuayip Turan da Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin uluslararasılaşması ve yapılan çalışmaların projeye dönüşmesi için Uluslararası Ofis Başkanlığı olarak tüm güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

Konu ile ilgili konuşan Rektör Çiftçi, Türkiye'nin ve Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin isminin yedi kıtada duyulması ve bilimsel hayata katkı sunmasını hedeflediklerini ve bu doğrultuda ekip olarak gece gündüz çalıştıklarını belirterek bu sürece katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.