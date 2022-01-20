ÇAKÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri Çankırı Baro Başkanı Avukat Mustafa Deniz ile buluştu

Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Topluluğu tarafından "Hukukçular Baroyla Buluşuyor” adı altında söyleşi gerçekleştirildi. Çankırı Barosu Başkanı Avukat Mustafa Deniz'in konuşmacı olduğu söyleşiye Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çolpan Mücahit Küçük, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Öğrenim hayatı, kariyer yolculuğu ve mesleki tecrübelerini Hukuk Fakültesi öğrencileriyle paylaşan Deniz, samimiyet ve doğruluktan hiçbir zaman ayrılmadığını, bunun kendisi için büyük bir kazanç olduğunu ifade ederek genç hukukçu adaylarına tavsiyelerde bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesine konuk olmaktan ve genç hukukçu meslektaşları ile buluşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Baro Başkanı Deniz, mensubu olmaktan gurur duyduğum hukuk camiası ile olmak, geçmişi yaşamak ve öğrenci arkadaşlarımla bir ayaya gelmek benim için çok mutluluk verici bir durum. Hukuk fakülteli ve hukukçu olmak bir ayrıcalıktır. Bizim mesleğimiz dünyada yapılabilecek en kutsal mesleklerden biridir. Çünkü insan ve canlı için en önemli şey olan adaletin sağlanmasını icra eden bir meslektir” dedi.

Gençlere fakülteyi bitirince iş imkanları, hukukçu olmanın ayrıcalıkları, avukatlık mesleği ve Çankırı Barosunun faaliyetlerinden bahseden Baro Başkanı Avukat Mustafa Deniz, öğrencilerin güncel konularla ile ilgili sorularını yanıtladı, öğrencilik ve meslek yaşamından anekdotlar anlattı.

Başkan Deniz, “Her zaman gençlerimizin yanında ve destekçileri olacağız. Siz bizim geleceğimiz, yarınlarımızın teminatlarısınız. Eğitime ve sosyal projelere katkılarımız sürecektir. Üniversitemiz ile işbirliği halindeyiz, öğrencilerimiz için neler yapabiliriz, nasıl destekleyebiliriz diye düşünüyoruz. Böylesi güzel bir ortamda gençlerle bu keyifli söyleşi de olmamızı sağlayan sayın rektörümüze, kıymetli dekanımıza, katılımlarından dolayı tüm akademisyenlerimize ve sevgili öğrencilerimize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından sone eren söyleşide, Başkana Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ve Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çolpan Mücahit Küçük tarafından plaket, çiçek ve hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.