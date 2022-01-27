ÇAKÜ ile Ürdün Yarmouk Üniversitesi arasında işbirliği gelişmeye devam ediyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden Ürdün'e giden heyet, iş birliğinin geliştirilmesi için Ürdün Yarmouk Üniversitesi ile önemli temaslarda bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), Ürdün Yarmouk Üniversitesi ile iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ÇAKÜ Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ali Çapar ve Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Ali Egi, Erasmus+ KA107 Ders Verme ve Eğitim Alma faaliyeti kapsamında Ürdün'de bulunan Yarmouk Üniversitesi'ni ziyaret ettiler. Ziyaret kapsamında Ürdün Yarmouk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Projeler Birimi Müdürü Dr. Mwaffaq Otoom ve Müdür Yardımcısı Aryaf Al-Rousan ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Ders verme faaliyeti kapsamında, Öğr. Gör. Dr. Ali Çapar Yarmouk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Tarih Bölümü ile birlikte diğer disiplinlerden öğrencilere farklı zamanlarda “Osmanlı'da Çocukluk Algısı ve Çocuk Evlilikleri” konusunda dersler verdi. Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin dikkatini çeken konular sonrası öğrenci değişim programlarının imkanları tartışıldı.

Eğitim Alma faaliyeti kapsamında ise Arş. Gör. Ali Egi Sosyoloji ve Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencileri ile Ürdün ve Orta Doğu'da yaşayan Romanlar üzerine çalışmalarda bulundu. Ders verme ve eğitim alma faaliyeti dışında kampüs içerisinde bulunan Al-Hussein Bin Talal Kütüphanesi ziyaret edildi.

Kütüphane Müdürü Dr. Omar al-Ghul ve Müdür Yardımcısı ile Üniversitenin kataloglarında yer alan bazı Tarih ve Sosyoloji kaynaklarına erişim sağlandı. İkili diyalogların gelişmesi ile İrbid doğumlu bir yerel yazar olan Hashiem Gharaibeh ile bölgedeki etnik azınlıklar üzerine ve sosyal sorunları üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Akademik personelimizin son ziyareti ise kampüs içerisinde yer alan “Refugee, Displaced and Forced Migration Studies (RDFMSC) Merkezi”ne oldu. Merkez Müdürü Dr. Reem Al-Kharouf ile Türkiye ve Ürdün arasındaki Mülteci sorununa ilişkin meseleler karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

Ortak mülteci deneyimine sahip iki ülke arasındaki akademik çalışmaların ikili projeler ile geliştirilmesinin önemi vurgulandı.