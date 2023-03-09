ÇAKÜ İslami İlimler Fakültesi, Arapça hazırlık sınıfı ile daha nitelikli öğrenciler yetiştirecek

Dr. Harun Çiftçi, İslami İlimler Fakültesi'nin en önemli hedeflerinden biri olan nitelikli öğrenci yetiştirme noktasında Arapça hazırlık sınıfı açılmasına yönelik değerlendirmelerin devam ettiğini söyledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) İslami İlimler Fakültesi 2022-2023 Bahar Dönemi Akademik Birim Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda müfredat düzenlemeleri, niteliğin artırılması, akademik ve sosyal faaliyetler, açılması düşünülen lisansüstü programlar, kalite süreçleri ve deprem sonrası eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili hususlar değerlendirildi.

Göreve başladıkları günden bu yana geçen iki yıla yakın süre zarfında, bütünleyici ve katılımcı bir yönetim anlayışında olduklarını dile getiren Rektör Harun Çiftçi, gerçekleştirmiş oldukları bu ve benzeri toplantılarda kendilerine iletilen talepleri ellerinden geldiği ölçüde karşılamaya çalıştıklarını ifade etti. Rektör Çiftçi, İslami İlimler Fakültesi'nin en önemli hedeflerinden biri olan nitelikli öğrenci yetiştirme noktasında Arapça hazırlık sınıfı açılmasına yönelik başvurunun Yükseköğretim Kurulu tarafından değerlendirileceğini belirterek, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi, Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak yetkinlikleri ve yetenekleri belgeleyen bir üniversite olduğumuzun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak bizler, mezun ettiğimiz öğrencilerimizin bazı yetkinlikleri kazanmış olmalarını, dünyaya, ülkelerine, yaşadıkları çevreye ve ailelerine faydalı bireyler olabilmelerini istiyoruz” dedi.

Yakın zamanda yaşanılan deprem sonrası, ülke olarak bazı gerçekler ile bir kez daha yüzleşmek zorunda kalındığını ifade eden Rektör Çiftçi, Çankırı'nın Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunduğunu belirterek üniversite olarak birtakım ek tedbirler aldıklarını söyledi. Çiftçi, riskli gördükleri binaların güçlendirilmesi veya yeniden yapılması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve en kısa sürede tüm personelin daha uygun şartlara kavuşturulacağını ifade etti.

İslami İlimler Fakültesinin her geçen gün büyüyen ve gelişen bir fakülte olduğunu belirten Rektör Çiftçi, “Fakültemizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Bu hedefle, açılmasını talep ettiğimiz lisansüstü programlar hakkında hazırlamış olduğumuz dosyalarımızı Yükseköğretim Kurulu'na sunduk. Bunun yanında, anabilim dallarımızı ve personelimizi güçlendirmek adına da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” diye konuştu.

Bilginin paylaşıldıkça anlam kazanacağına vurgu yapan Rektör Çiftçi, akademisyenlerin bilgilerini paylaşabilmesi açısından olabildiğince etkinlik yapması gerektiğini ifade etti. Özellikle kamudan gelen bazı talepleri karşılayabilmek ve bu bilgi birikimini toplum yararına sunabilmek için yapılacak olan faaliyetlerin öneminden de bahseden Rektör Çiftçi, İslami İlimler Fakültesi hocalarının Anadolu irfanını, değerlerini ve inceliklerini gönüllerinde ve zihinlerinde taşıyan ve toplumumuza bu cihetle katkı sağlayabilecek konumda olduklarını vurguladı. Paydaşlar ile birlikte daha fazla işbirliği yaparak birikimlerini milletin yararına sunmanın ve sosyolojik olarak topluma yön vermenin oldukça önem arz ettiğini belirten Çiftçi, “Bilgi çağında yaşıyoruz ve bu bilgi çağını en iyi şekilde değerlendirerek yaşadığımız toplum için daha iyi neler yapabiliriz diye düşünmeliyiz. İçinde bulunduğumuz bilgi çağı, ahlaki değerlerimizin giderek yok olmaya başlaması gibi bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. İşte bu noktada en önemli hedefimiz, yapabileceğimiz güzel ve etkili faaliyetler ile olumsuzlukları, olumlu yönde dönüştürmek olmalıdır. Bu etkinlikleri verimli bir şekilde yapabilmek adına, öğrenci topluluklarımızı yönlendirebilir ve bu topluluklarımızın sayısını da nitelikli olacak şekilde artırabiliriz. Sizlerden öncelikli olarak yaklaşan Ramazan ayı içerisinde daha önce de yapmış olduğunuz gibi, bazı güzel programlar gerçekleştirmenizi arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

İslami İlimler Fakültesi'nin akademik kadro açısından her geçen gün güçlendiğini ifade eden Rektör Çiftçi, lisansüstü eğitime de değinerek özellikle açılması planlanan multidisipliner programların etkinliği ve önemi üzerinde durdu. Toplantı, soru-cevap kısmına geçilerek akademik personelin öneri ve taleplerini iletmesi ile devam etti.