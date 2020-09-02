ÇAKÜ kontenjanlarının yüzde 95'i doldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS sonuçlarına göre, Çankırı Karatekin Üniversitesine 3 bin 600 genç yerleştirildi. ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı düzenlediği basın toplantısında, "Yakın zamanda 2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu bakımdan üniversitemiz ve ülkede bulunan diğer üniversitelerin durumunun genel olarak değerlendirilmesinde fayda mütalaa edilmiştir. Ayrıca üniversitemizin temel yaklaşım ve öğretim politikalarının paylaşılması büyük önem arz etmektedir" dedi.

2020 YKS ilk yerleştirmelerinde yaklaşık 4 bin kontenjandan 3 bin 600'ünün dolduğunu kaydeden Ayrancı, "İlk yerleştirmede doluluk oranı yüzde 92,5 tir. Ek yerleştirmelerle yüzde 99-100 doluluk beklenmektedir. Üniversitemiz bakımından mühendislik hariç lisans bölümlerimiz yüzde 100 dolmuştur" diye konuştu.

"Bilgisayar mühendisliği yüzde 100 doluluk göstermiştir"

Ayrancı, "Meslek Yüksekokullarının geçen yıllara göre büyük bir doluluk oranı gösterdiğini ifade eden Ayrancı, "Mühendislik bölümlerinde tüm Türkiye'de mühendislik bölümlerinden belirgin bir gerileme izlenmiştir. Çok büyük üniversitelerin mühendislik bölümlerinde kontenjanlar tamamıyla boş kaldığı gibi, inşaat mühendisliği gibi prestijli bölümlerin tam olarak boş kaldığı gözlemlenmiştir. Benzer şekilde bazı doğu üniversitelerinde bilgisayar mühendisliği gibi bölümler tam olarak boş kalmıştır. Üniversitemiz açısından durum değerlendirildiğinde eskiden açılmış olan Kimya Mühendisliği hiç tercih edilmemiş; Yeni açılan bölümlerden Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Makina Mühendisliği beklenen tercih sayısını bulamamıştır. Yeni açtığımız Bilgisayar Mühendisliği bölümü ise yüzde 100 doluluk göstermiştir" şeklinde konuştu.