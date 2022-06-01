ÇAKÜ Orman Fakültesi öğrencileri Eskişehir'de uygulamali eğitim gerçekleştirdi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Eskişehir'de uygulamalı eğitim aldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri, “Tohum ve Fidanlık Tekniği” ile “Ağaçlandırma Tekniği ve Orman Amenajmanı” dersleri çerçevesindeki uygulama çalışmalarını, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Mihalıççık Yarı-Kurak Bölge Ağaçlandırma Alanları ve dünyaca ünlü Çatacık-Sarıçam Ormanlarında gerçekleştirdi. Bölüm Öğretim Elemanları Doç. Dr. Alkan Günlü ve Dr. Öğr. Üyesi Bora İmal rehberliğinde gerçekleştirilen ve iki gün süren çalışmaların ilk günü Mihalıççık Yarı-Kurak Bölge Ağaçlandırma Alanları, ikinci günü ise Çatacık-Sarıçam Ormanlarında yapıldı. Çalışmalarda öğrencilere Eskişehir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Metin Topçu, Mihalıççık Orman İşletme Müdürü Güray Gün, Şube Müdürü Erkan Yurt, Mihalıççık Orman İşletme Müdür Yardımcısı Onur Ilgaz; Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğü Orman Mühendisleri Yaşar Duman, Rıza Kamek, Metin İnan ve işletme şefleri Yusuf Ercan ile Mehmet Ufuk Doğan da eşlik etti.

İlk olarak Bozan Yarı-Kurak Bölge Ağaçlandırma Sahasına geçen ve alanda bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan öğrenciler, diri-örtü temizliği, makineli toprak işleme, tür seçimi, dikim teknikleri, kültür bakımı tedbirleri ve fidan tipleri hakkında ayrıntılı ve uygulamalı teknik bilgiler aldı. Bozan Yarı-Kurak Bölge Ağaçlandırma Sahasının ardından, Çatacık Sarıçam Ormanlarına geçen öğrenciler, doğal gençleştirme, tohumlama kesimi, gençlik bakımı, sıklık bakımı ve aralama çalışmalarını yerinde görme fırsatı buldu.

Çalışmaların ikinci gününde, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz'u makamında ziyaret eden öğrenciler, Bölge Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi aldı. “sarıçam”, “Toros sediri” ve “Ehrami karaçamı” tohum bahçesine geçen öğrencilere, uygulamalı olarak tohum bahçesi kurma çalışmalarının aşamaları anlatıldı. Türkiye'nin en büyük fidanlıklarından olan “Eskişehir Orman Fidanlığı”nı da ziyaret eden öğrenciler burada, çıplak köklü ve tüplü fidan üretim çalışmaları hakkında teknik bilgi aldı. “Enso” tip kapların tasarımı ve kullanılan yetiştirme ortamları hakkında da ayrıntılı bilgi alan öğrenciler, kozalaktan tohum çıkarma tesisi ile soğuk hava deposunu da inceledikten sonra, fidanlık serasındaki çelik ve aşılı fidan yetiştirme tekniklerini yerinde görme fırsatı da buldu. Gezinin bu kısmında öğrencilere Eskişehir Orman Fidanlık Müdürü İzzet Bolatkıran, Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras, Eskişehir Orman Fidanlık Müdür Yardımcısı Niyazi Damar, Eskişehir Orman İşletme Müdür Yardımcısı Seyda Kamburoğlu ve fidanlık şefleri Sercan Er ile Cemal Karakurt da eşlik etti.

Eskişehir Orman Toprak ve Ekoloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret eden ve kurumun yapmış olduğu çalışmalar hakkında Müdür Yardımcısı Özgür Kiracıoğlu ile Başmühendis Mehmet Sayman tarafından bilgilendirilen öğrencilere burada uygulamalı olarak toprak tahlilleri gösterildi. Çalışmaların son bölümünde, Türkiye'de bir ilk olan ve “Yapay Jeopark” olarak bilinen “Kayaç Parkı”nı da ziyaret eden öğrenciler, parkın kurucusu Dr. Nejat Çelik tarafından parkta bulunan 81 adet kayaç ve maden kütlelerinin geldiği yer ve özellikleri hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler, çalışmaların akabinde Eskişehir'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Ders sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Bora İmal, yoğun çalışma programı ve gündemlerine kendilerini bu uygulama derslerinde yalnız bırakmayan, bilgi ve deneyimlerini paylaşan, yakın ilgi ve misafirperverlik gösteren meslektaşlarına, öğrencileri ve Çankırı Karatekin Üniversitesi adına teşekkür ettiğini ifade etti.