ÇAKÜ Orman Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden alan çalışmaları

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Dr. Öğretim Üyesi Bora İmal rehberliğinde, Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü çalışma alanlarında uygulama ve incelmeler gerçekleştirdi. İlk olarak Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ziyaret eden öğrenciler, burada İşletme Müdürlüğünün tanıtımı ve çalışma alanları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü, Fidanlık Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğündeki orman mühendislerini ziyaret eden öğrenciler, ardından işletme bahçesindeki arazöz ve yangına ilk müdahale aracının teknik özellikleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Uygulamanın ikinci aşamasında Yapraklı bölgesi ormanlarına giden öğrenciler, ormancılık uygulamalarından bazı örnekler ile bir orman mühendisinin arazideki bir gününü tatbik etti. Bu bağlamda ilk olarak Yapraklı-Karacaözü erozyon kontrol sahasında yapılan ağaçlandırma çalışmalarını yerinde görme fırsatı bulan öğrenciler, bölgedeki ağaçlandırma çalışmaları hakkında orman mühendislerden teknik bilgiler aldı. Ardından Yapraklı'daki karaçam ve sarıçam ormanlarında yapılan doğal gençleştirme ve bakım çalışmaları ile göknar ormanlarında üretim çalışmalarını da yerinde görme fırsatı bulan öğrenciler; damga, ağaç kesimi ve boylama işlemlerini, uygulamalı olarak gözlemlediler. Öğrenciler daha sonra, orman koruma faaliyetleri çerçevesinde, çam kese böceği ile mücadele çalışmalarında feromon tuzaklarını yerinde gözlemledi. Yeni açılan bir orman yolunda, yol yapım aşamaları hakkında yetkililerden teknik bilgi alan öğrencilerin yangın gözetleme kulesini ziyaret etmesiyle birlikte uygulama sona erdi.

Öğrencilere uygulamalar esnasında ÇAKÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ender Buğday, Çankırı Orman İşletme Müdür Yardımcıları Adem Suna ve Mustafa Çankaya, Orman İşletme Şefleri Aziz Emre Yılmaz, Mustafa Emre Atçı, Fatih Şöhretli, Zekeriya Kul, danışman mühendisler ve teknik orman personeli de eşlik etti. Gerçekleştirilen faaliyet ile öğrencilerin, arazide ormancılık uygulamalarını yakından görme imkânı yanında pratik bilgiler de kazandığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Bora İmal, yoğun çalışma programı ve gündemlerine rağmen uygulamalarda kendilerini yalnız bırakmayan meslektaşlarına teşekkür etti.