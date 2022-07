ÇAKÜ yönetimi rehber öğretmenlerle bir araya geldi

Çankırı Karatekin Üniversitesi yöneticileri ile Çankırı'da öğrencilerin üniversite bölüm seçimlerinde önemli ölçüde yol gösterici rolü bulunan rehber öğretmenlerin bir araya geldiği toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Üniversitemiz bünyesinde, Türkiye genelinde etkisi olan bazı önemli fakültelerimiz bulunmaktadır” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) yöneticileri, Çankırı sınırları içerisindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan ve öğrencilerin üniversite bölüm seçimlerinde önemli ölçüde yol gösterici rolü bulunan rehber öğretmenler ile kahvaltı programında bir araya geldi. Uluyazı Kampüsü'nde gerçekleştirilen programda, rehber öğretmenler aracılığı ile Çankırı ilinde yaşayan öğrencilerin tercih sürecinde ÇAKÜ'yü daha iyi tanımaları için çizilecek yol haritaları üzerinde duruldu.

ÇAKÜ'nün öğrenci odaklı ve her zaman paydaşları ile işbirliği içerisinde olan bir üniversite olduğunu, gerçekleştirilen bu toplantının da bu işbirliğinin örneklerinden biri olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Biz, sadece üniversitemizin değil, aynı zamanda Çankırı'nın da gelişmesini istiyoruz. Bu vesile ile de öncelikli olarak Çankırı sınırları içerisinde yaşayan genç beyinlerimizi üniversitemize kazandırmak, ardından da bu gençlerimizi yine Çankırı'nın potansiyelinin ortaya çıkartılması adına en iyi şekilde yetiştirip mezun etmek istiyoruz. Bu gaye ile bölümlerimizi yeniden dizayn ediyor, Çankırı'nın bölgesel şartlarına uygun yeni bölümler açmak için çaba sarf ediyoruz. Son zamanlarda Çankırı'ya yatırım taleplerinde bir artış gözlemleniyor. Bu artan yatırım talepleri üzerine, öğrencilerimizi yönlendirebileceğimiz staj ve iş alanlarını araştırıyor, bu amaçla çeşitli firmalar ve kamu kuruluşlarıyla sık sık bir araya geliyoruz. Hem kariyer merkezimiz hem de teknoloji transfer ofisimiz de bu konuda yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kısaca Çankırı'nın gençlerini Çankırı'ya kazandırmak arzusundayız. Bunun için de ilk olarak kendimizi öğrenci ve velilerimize anlatmamız gerektiğini düşünüyoruz. Tam da bu noktada asıl görev siz rehber öğretmenlerimize düşmektedir. Öğrencilerimizi en iyi tanıyan sizlersiniz. Onlara üniversitemizi tercih etmelerinin avantajlarını, onların da bizden taleplerini bilebilmemiz açısından bir köprü görevi görmektesiniz. Sizlerden gelecek önerileri de bu bağlamda oldukça önemsiyoruz” dedi.

“Üniversitemiz bünyesinde, Türkiye genelinde etkisi olan bazı önemli fakültelerimiz bulunmaktadır” ifadelerine yer veren Çiftçi, “Bunlardan birisi Diş Hekimliği Fakültemizdir. Yeni binasına taşıdığımız bu fakültemizin kliniklerini de büyük ölçüde tamamladık. Güz dönemi gibi halkımıza hizmet vermeye başlamasını planlıyoruz. Diş üzerine yakın zamanda bir doktora programı açmak için de çalışmalarımızı başlattık. Doktora programının başlaması, sürdürülebilir bir akademik çalışmanın yapılmasına da imkan verecek. Hukuk Fakültemiz de öğrencilerin tercihlerinde ilgi gören bir diğer fakültemiz ve nüfus yoğunluğuna göre de ülkemizde en fazla öğrencisi bulunan hukuk fakültesi konumunda bulunuyor. Sağlık Bilimleri Fakültemiz ise aktif 11 tane bölümü olmakla birlikte Türkiye'deki sayılı sağlık bilimleri fakültesi arasında yer alıyor. Fakültelerimizin her biri, kendini her geçen gün geliştirmek için uğraş içerisinde ve gelişen iş imkânlarına göre öğrenci tercihlerindeki değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Uluslararası ve ulusal düzeyde çok iyi üniversitelerde lisansüstü eğitim almış hocalardan oluşan kadromuz sayesinde bu değişime olabildiğince hızlı yanıt verdiğimizi düşünüyorum. Sizlerden gelen öneriler ile öğrencilerimizin isteklerini ve kaygılarını anlamaya çalışıyorken bir diğer yandan da iş alanlarındaki talepleri dengeleyebilecek bölümleri oluşturmaya özen gösteriyoruz. Bu amaç doğrultusunda akademik personelimizin yetkinlik alanlarına göre alternatifler üretmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde bazı meslek yüksekokullarımızı yeniden yapılandırdık. Örneğin, üniversitemizde ziraat alanında yetkinliğe sahip yirmiye yakın akademisyenimizi değerlendirmek adına Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu açtık. Bu meslek yüksekokulumuzu, bir anlamda da ziraat fakültesinin pek çok faaliyetini gerçekleştirebilecek bir birim olarak düşünebilirsiniz. Özellikle, Çankırı gibi tarım potansiyeli yüksek olan bir ilde açmış olduğumuz bu okulun çok yerinde bir karar olduğu yönünde geri dönüşler de alıyoruz. Meslek yüksekokulumuza bu yıl itibariyle de inşallah öğrenci almaya başlayacağız. Çiftçilik ile uğraşan Çankırılı ailelerin çocuklarını bu meslek yüksekokulumuzda görmek isteriz. Çünkü onların buradan mezun olduktan sonra, bilinçli tarım faaliyetleri yaparak hem ailelerine hem de Çankırı'ya faydalı olduğunu görmek bizleri oldukça mutlu edecektir. Üniversiteler bulundukları şehirlerin lokomotifi olmalıdır ve her ilimize üniversitelerimiz de bu hedef doğrultusunda açılmıştır. Biz bu bilinç ile açmış olduğumuz Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu'nun Çankırı tarımının lokomotifi olacağına inanıyoruz. Yeni açmış olduğumuz meslek yüksekokullarımızın yanı sıra şehir merkezimizde çok aktif bir meslek yüksekokulumuz da var. Kökeni kurumsal bir yapıya dayanan bu meslek yüksekokulumuz ülkemizin en eski meslek yüksekokullarından biri olup üniversitemizin de bel kemiğini oluşturan pek çok hocamız burada görev yapmaktadır. Üniversitemiz, fen ve mühendislik alanında ise gelişmiş laboratuvarlarına sahip olmasıyla öne çıkmaktadır. ÇAKÜ'yü seçen öğrencilerimiz, bu laboratuvarları kullanabilme imkânından yakalayacaklarını da bilmelidirler” diye konuştu.

Üniversite yönetimi olarak öğrenci merkezli bir yönetim anlayışına sahip olduklarını kaydeden Çiftçi, “Bir özel eğitim kurumunda öğrencilerle nasıl ilgileniliyorsa, biz de aynı özveriyi burada yapmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü öğrencilerimizi, geleceğimiz olarak görüyoruz. Bu maksatla da ulaşılabilir bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Öğrencilerimizi yakinen takip ediyor, onların düşünce ve önerilerini dikkate alıyoruz. Bu öğrenci odaklı yönetim anlayışımızı da tüm akademik birimlerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Bunun yanında ÇAKÜ, öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri, öne çıkarabilecekleri ve potansiyellerini keşfedebilecekleri ‘özel' bir üniversitedir. Bunu desteklemek adına, sadece ders anlatan bir hoca profilinden ziyade, kendilerini geliştirebilmeleri adına bir anlamda öğrencilerimize yaşam koçluğu yapan bir hoca profilini oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu noktada da, öğrencilerimizin akademik yetkinliklerinin artması ve proje kültürlerinin oluşturulması için önemli adımlarımız oldu ve meyvelerini de yavaş yavaş almaya başladık. Özellikle, bilimsel öğrenci projelerini bu duruma örnek olarak gösterebiliriz. Proje destek ofisimiz de bu konuda yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Hocalarımız sadece üniversitemizin öğrencilerine yol göstermekle de yetinmiyor, Çankırı Fen Lisesi başta olmak üzere, Çankırı'daki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere ve ayrıca öğretmenlere de proje danışmanlıkları yapıyorlar. Çankırımızın bu nitelikli ve genç yaşlarına rağmen projeler yapan öğrencilerini, üniversitemizde görmek ve sonrasında da Çankırımıza kazandırmayı istiyoruz. Bu öğrencilerimizin bizi neden tercih etmesi gerektiğini ise sizlerin en güzel şekilde anlatacağından ise hiç şüphemiz yok. Çankırı gerçekten güzel, şirin, kültürel potansiyeli yüksek, tarihin temelleri ve dinamikleri üzerine inşa edilmiş bir şehir. Çankırılı ve Çankırı'nın kültürel dokusunu teneffüs etmiş bilinçli gençlerimizi, Çankırı'daki bir üniversiteden mezun edip tekrar Çankırı'ya hizmet etmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Her yıl en az 100'ün üzerinde faaliyet gerçekleştirildiğini ifade eden Rektör Çifrçi, “Hocalarımız ve öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projelerinde oldukça gayretli olduklarının da altını çizmem gerekiyor. Kısaca üniversitemiz; öğrencilerine önem veren, öğrencilerine yurt içinde ve dışında staj imkânları sunan, Erasmus haraketlilikleri bakımında zengin, spor salonları ve sosyal alanlar bakımından yeterli olan bir üniversite olup sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlere kadar her alanda varlık gösteren bir üniversitedir. Kendimizi ve imkanlarımızı aktarabilmek adına sizlerle bundan sonrası için de ara ara istişarelerde bulunacağız ve görüşlerinizi alacağız. Ayrıca, diğer paydaşlarımızdan bizlere gelen tüm talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz için ne yapabileceğimizi belirlemek adına onlarla da istişarelerde bulunuyoruz. Örneğin Çankırı'daki organize sanayi bölgelerinde öğrencilerimiz için staj ve burs imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Özetle biz, öğrencilerimizi sadece mezun etmiyor, aynı zamanda onların başta Çankırı'nın kalkınma hedefleri doğrultusunda, nitelikli bireyler olarak ülkemizin iş gücüne kazandırmaya gayret ediyoruz. İşte tam da bu nedenle, Çankırı'da yaşayan öğrencilerimizin üniversitemizi neden tercih etmesi gerektiğinin yanıtı ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

Çankırı'nın sanayi potansiyeli başta olmak üzere; ÇAKÜ'nün akademik kadro potansiyeli, Uluyazı Kampüsü'nde bulunan merkezi laboratuvarın detaylı teknik bilgileri, üniversite bünyesinde yürütülen projeler ve bu projelerin desteklenmesi için kurulan ÇAKÜ Proje Destek Ofisi'nin faaliyetleri gibi konulara değinen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Erdem ise Çankırı'da bulunan sanayi kuruluşlarının ise ÇAKÜ öğrencileri için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş dayaptığı konuşmasında, ÇAKÜ'de de bulunan ve ÇAKÜ'de sayısı az olmasına rağmen mezun olunduğunda iş imkanları açısından iyi bir potansiyele sahip olan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü hakkında önemli ve detaylı bilgiler verdi. ÇAKÜ, Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu hakkında da birtakım bilgiler veren Odabaş, ÇAKÜ'nün hem akademik hem de öğrenci potansiyeli açısından hızla gelişen bir üniversite olduğunu ifade etti. Özellikle, öğretim elemanı sayısının öğrenci sayısına olan oranının diğer pek çok üniversiteye bakılarak ÇAKÜ'de oldukça fazla olduğunu ve bunun da aslında bir avantaj olduğunun öğrencilere anlatılması gerektiğini belirten Odabaş, hocası çok öğrenci az olan bir üniversitenin bir anlamda özel bir okul gibi olduğunu söyledi.

Ön lisans programlarının önemine değinen ÇAKÜ Akademik Birimler Koordinatörü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran; ara elaman olarak ifade edilen meslek yüksekokulu mezunlarının alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimlerini alarak mezun olmalarını önemsediklerini ifade etti. Özellikle son dönemde yapılan düzenleme ile birlikte Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak eğitim verecek birimlerin; Çankırı'nın tarımsal potansiyelini ortaya çıkarma, sanayi imkânlarını eğitim imkanları ile birleştirme ve Türkiye'nin yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılama noktasında nitelikli mezunlar vereceğine inandıklarını söyledi.

ÇAKÜ İletişim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Salih Sarıcaoğlu ise özellikle uygulama alanlarının sınırlı olduğu bölümler için öğrencilere üniversite bünyesinde imkan oluşturma gayreti içerisinde olduklarını, ÇAKÜ bünyesinde var olan ve kurulması planlanan araştırma ve uygulama merkezleri ile bu imkanların artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. İletişim Koordinatörü Sarıcaoğlu, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan bölümlerin üniversitenin tanıtım faaliyetlerine katkısı, festivallerdeki başarısı ve gerçekleştirdikleri sergileriyle ülkemizde dikkat çeken fakülteler arasında olduğuna vurgu yaptı.

Şehirlerdeki barınma olanakları ve ekonomik açıdan öğrencilerin kendi illerinde öğrenim görmelerinin bazı avantajlarından bahseden ÇAKÜ Genel Sekreteri Sadık Yılmaz, her ile üniversite açılması fikrinin biraz da bu yönde başladığını düşündüğünü dile getirdi. Öğrencilerin ilk yıl genellikle başka şehre gitme isteğinin olduğunu ifade eden Yılmaz, kendi şehirlerinde kalan öğrencilerin bir kısmından, ikinci senelerinde iyi ki kendi şehrimde kaldım dediklerini duyduklarını belirtti. Sadık Yılmaz konuşmasında ayrıca, enstitüler dahil olmak üzere ÇAKÜ'de öğrenim gören Çankırılı oranın yüzde 14 -15 civarlarında kaldığını da söyledi.

Toplantı, rehber öğretmenlerin ÇAKÜ yöneticilerine yönelttiği soru, talep ve önerilerin ardından sona erdi.