ÇAKÜ'de “14 Kasım Dünya Diyabet Günü” etkinliği

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte tüm personel ve öğrenciler, diyabete karşı bilgilendirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sağlık Şube Müdürlüğü tarafından, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde “ÇAKÜ Riskini belirle Diyabeti Önle” etkinliği düzenlendi. Uluyazı Kampüsü Merkezi Yemekhane Binası önünde gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde kurulan stantta personele, sağlık taraması ile kan şekeri ve vücut ağırlığı ölçümleri yapıldı.

14 Kasım Dünya Diyabet Gününde farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirilen etkinlikte, tüm personel ve öğrencilere sağlıklı yaşam, yeterli ve dengeli beslenme, egzersiz ve düzenli sağlık kontrolleri önerisinde bulunularak dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinlik, sağlık kontrolleri yapılan personele meyve ikramı yapılması ve bilgilendirme broşürü verilmesi ile sona erdi.