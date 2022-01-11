ÇAKÜ'de Afrika'nın Türk edebiyatındaki yeri konuşuldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından, online olarak düzenlenen etkinlikte, Afrika'nın Türk edebiyatındaki yeri konuşuldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Afrika Ülkeleri İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkinliklerin üçüncüsü gerçekleşti. Online olarak gerçekleştirilen etkinliğe Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Bilgin Güngör'ün konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte Tanzimat Dönemi'nden itibaren Afrika coğrafyasının Türk edebiyatındaki yansımaları üzerinde duruldu.

“Türk Edebiyatçıları Afrika'yı Nasıl Gördü” başlıklı konuşmasında Güngör, Ahmet Mithat Efendi, Cenap Şahabettin, Mehmet Akif Ersoy, Nazım Hikmet, Sezai Karakoç, Ercümend Behzad Lav, Cemal Süreya gibi isimlerin söyleminde Afrika'nın ve Afrika coğrafyası üzerinde uygulanan sömürgecilik faaliyetlerinin nasıl karşılık bulduğu konusunda değerlendirmelerde bulundu. Afrika'ya bakışta Mehmet Akif Ersoy'un bir kırılma teşkil ettiğini belirten Güngör, 1980'lerden sonra ise edebi türlerde Afrika'ya yönelimin azaldığını dile getirdi.