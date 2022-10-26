ÇAKÜ'de Dünya Yürüyüş Günü'nde farkındalık oluşturuldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde 26 Ekim Dünya Yürüyüş Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte yürümenin önemine dikkat çekildi.

26 Ekim Dünya Yürüyüş Günü çerçevesinde Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Şube Müdürlüğü tarafından “ÇAKÜ Kampüste Yürüyor” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Murat Yıldırım, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

ÇAKÜ spor kompleksi ve Tuzluk Cafe arasında gerçekleştirilen yürüyüş ile başlayan etkinlik, Tuzluk Cafe önünde gerçekleştirilen yarışmalar ile devam etti. Etkinlik boyunca öğrencileri yalnız bırakmayan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Etkinlikte konuşan Rektör Çiftçi, “Sevgili gençler, dile getirdiğimiz üzere Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde insana, sizlere, gençlerimize dair sağlık, kültür, sanat, spor, sosyal aktivite çerçevesinde her şey mevcut. Yaşımızın ilerlemesiyle vücudumuzda ortaya çıkabilecek hareket eksikliklerini önlemek adına bugünden vücudumuzu spora ve sporun başlangıç aşaması olan yürümeye alıştırmamız gerekiyor. Bizde, daha sağlıklı bir üniversite olma adına bu tür faaliyetlerin artırılmasını sağlayacağız. 26 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde farkındalık oluşturma adına yaptığımız bu etkinlikte yürüyüşümüzde bize yol arkadaşlığı yapan sizlere teşekkür ediyor, yarışmalarda dereceye giren arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum” dedi.

26 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve bilgilendirme broşürlerinin dağıtımı ile sona erdi.