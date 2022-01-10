ÇAKÜ'de fitoterapinin beslenmedeki yeri konuşuldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde gerçekleştirilen konferansta Uzm. Eczacı/Fitoterapist Özlem Erdoğan Demirci, fitoterapinin beslenmedeki yeri ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tünay Kontaş Aşkar'ın koordinatörlüğünde “Fitoterapinin Beslenmedeki Yeri” konulu konferans gerçekleştirildi. Uzm. Eczacı/Fitoterapist Özlem Erdoğan Demirci'nin konuşmacı olarak katıldığı konferansa bilinçsizce yapılacak fitoterapi uygulamalarının riskleri ve uzman görüşü alınmadan tedavi uygulamalarının hataları hakkında bilgiler verdi.

Yoğun katılımın olduğu konferansta öğrenci ve diğer dinleyicilerin baş ağrısı, soğuk algınlığı, konsantrasyon eksikliği ile ilgili soruları cevaplandı. Program Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şinasi Aşkar'ın Prof. Dr. Tünay Kontaş Aşkar'a ve Uzm. Ecz. Özlem Demirci'ye teşekkür belgesi vermesiyle sona erdi.