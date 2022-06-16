ÇAKÜ'de Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu kuruldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin Yüksek Öğretim Kurumu'na yaptığı talebin kabul edilmesi ile Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu kuruldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin (ÇAKÜ) bünyesinde Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu kurmak için Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylandı. Kurulan Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu, başta Kızılırmak ilçesi olmak üzere Çankırı'nın ve bölgenin tarımsal potansiyelinin, ziraat alanındaki yatırımlarının değerlendirilmesi adına bölgesel kalkınmayı sağlayacak nitelikli insan işgücünü üretecek, aynı zamanda sanayinin talepleri doğrultusunda da çalışmalarını şekillendirecek.

Meslek yüksekokulunda, “Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü” altında bitki koruma, tarla bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler ile organik tarım programları, “Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü” altında peyzaj ve süs bitkileri programı, “Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü” altında kimya teknolojileri programı aktif olacak.

Türkiye'nin birçok yerinden talep alan, doluluk oranı yüksek olan Ormancılık Bölümü, Avcılık ve Yaban Hayatı Programı da yine Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde aktif olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkı sağlayacak.