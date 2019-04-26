ÇAKÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği sempozyumu düzenlendi

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde eğitim gören öğrencilerin meslek hayatında daha başarılı olabilmeleri için çeşitli firma yetkililerinin katıldığı konferanslar düzenlendi.

ÇAKÜ öğretim görevlisi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği (İSAG) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kavlak, "Çankırı Karatekin Üniversitesi Yapraklı Meslek Yüksek Okulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü öğrencileri dönem ödevi olarak İSG alanında poster sunum çalışmalarını başarıyla gerçekleştirmişlerdir. Güvenli Çalışma Sempozyumu etkinliğine katılan konuşmacıların ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği alanında örnek çalışmalar yapan kuruluşların temsilcilerinden oluşması öğrencilerimizin mesleki yaşamı için büyük bir önem taşımakla birlikte, 28 Nisan Dünya İSG günü yaklaşırken böyle bir organizasyonun gerçekleştirilmesi de ayrıca bir anlam taşımaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği İklimi yöneticilerin güvenlik kültürüne sahip çıkmasıyla oluşur ve gelişir. Sempozyumun gerçekleşmesinde büyük destek veren konuşmacılara, Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Ayrancı hocamız başta olmak üzere okul yönetimine, öğrencilerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Program daha sonrasında çeşitli firmalardan gelen temsilciler ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarını bilgilendirmeleriyle devam etti.