ÇAKÜ'de kalite komisyonu toplantısı gerçekleştirildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi, kalite komisyonu olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 31 Mart 2023 tarihi itibariyle tamamlanması öngörülen kurum iç değerlendirme raporu (KİDR) hazırlıkları ve organizasyonu değerlendirildi. Toplantı gündeminde yer alan diğer konulari, Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen öğrenci, akademik ve idari personel ile mezunların istihdam edildikleri kurumlara uygulanan memnuniyet anketleri sonuçlarının değerlendirilmesi ve Program Akreditasyonu ile Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) süreci oldu.