ÇAKÜ'de öğrenci toplulukları kapılarını açtı, öğrenciler büyük ilgi gösterdi

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde kurulan 43 öğrenci topluluğu düzenlenen törenle açıldı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği toplulukların stantlarını ziyaret eden Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Sayın Harun Çiftçi, "Devletimizin vermiş olduğu bütçeyi öğrencilerimize uygun şekilde harcıyoruz" dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çatısı altında kurulan öğrenci toplulukları kapılarını öğrencilere açtı. 43 öğrenci topluluğu kurulan stantlarda öğrencilere faaliyetlerini anlattı. Öğrenciler tek tek stantları ziyaret ederek kendilerine uygun buldukları topluluklara üye oldu. Çankırı Karatekin üniversitesi Rektörü Harun Çiftçi de öğrenci topluluklarının stantlarını gezerek topluluklar hakkında bilgi aldı. Toplulukların açılışı kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, stres atma fırsatı buldu.

Öğrencileri desteklemek için her türlü çalışmayı yaptıklarını söyleyen Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Harun Çiftçi, “Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak bugün 43 tane öğrenci topluluğumuzun açılışını yaptık. öğrenci topluluklarını biz toplumun değerleri ile yoğrulmuş bir yapı olarak düşünüyoruz. Hem geçmişin potansiyelini günümüzde yaşatmak hem de geleceğe aktarma konusunda bunları köprü olarak görüyoruz. Topluluklarımızı tek tek gezdik. Her alanda özellikle sosyal alanlarda, kültürel alanlarda, sanat alanlarındaki topluluklarımızı gördük. Gençlerimiz çok heyecanlıydı, bu heyecanlar bizimde gayretimizi arttıracaktır. Aynı zamanda gençlerimiz sosyal sorumluluklarını da üzerlerine almışlardır. Gençlerimizi her konuda destekleyeceğimizi ifade ettik. Ayrıca Çankırı'nın ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmasına da katkı yapacaklarına inanıyoruz. sağlık, kültür ve spor daire başkanlığı bünyesinde topluluklarımıza maddi ve manevi desteği her türlü desteği sağlayacağız. Devletimizin vermiş olduğu bütçeyi öğrencilerimize uygun şekilde harcıyoruz. Şimdiye kadar öğrencilerimizin bütün taleplerini karşıladık ve aynı hız ve taleple devam etmeye çalışıyoruz” dedi.

Üyesi olduğu topluluğun tanıtımını yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Mert Ennice, “Bünyemizde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler; film gösterimleri yapıyoruz, insanların sinemayı sevmelerini sağlıyoruz. Çeşitli akademisyenleri, piyasada teknik ekipte çalışan insanları üniversitemize getirip sinemayı tanıtmalarını amaçlıyoruz. Önemli ödül almış filmlerin insanlarla tanıtmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.