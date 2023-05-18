ÇAKÜ'de önemli protokol: Uluslararası iş birliklerine Kanada'yı da ekledi

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Kanada'da bulunan Memorial University of Newfoundland ile iyi niyet protokolü imzaladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), uluslararasılaşma stratejisi hedefleri çerçevesinde yeni açılımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak ÇAKÜ ve Kanada'daki Memorial University of Newfoundland ile iyi niyet protokolü imzalandı. ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi imza töreninde, üniversite olarak Türkiye'nin ve Çankırı'nın adının tüm dünyada duyulması ve akademik olarak gelişmesi için çalıştıklarını ifade etti. Rektör Çiftçi, önümüzdeki dönemlerde de ÇAKÜ'den daha fazla proje çıkması, var olan akademik yayınların niteliğinin gelişmesi, Türkiye'nin ve Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin görünürlüğünün artması için uluslararası çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Newfoundland Memorial Üniversitesi, Kanada'ya bağlı Newfoundland ve Labrador eyaletinin St. John's kentinde yer alıyor. Üniversite antropoloji, arkeoloji, iletişim çalışmaları, ekonomi, toplumsal cinsiyet çalışmaları, dilbilim, felsefe ve sosyoloji dahil olmak üzere çeşitli konu alanlarda çok sayıda program sunuyor. 4 kampüsü genelinde 18 bin 500'den fazla öğrencisi ve dünya genelinde yaklaşık 85 bin mezunu bulunuyor.