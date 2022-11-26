ÇAKÜ'de Rusya-Ukrayna Savaşını ele alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, Ukrayna-Rusya arsındaki savaşın seyri ve muhtemel sonuçları ele alındı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Uluslararası Güvenlik ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi (UGSAM) tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Güncel Gelişmeler Çerçevesinde Rusya-Ukrayna Savaşı' konferansı gerçekleştirildi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Samir Merdan'ın moderatörlüğünü üstlendiği konferansın konuşmacısı, Erciyes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Şimşek Özkan oldu. Sözlerine Rusya ve Ukrayna arasındaki tarihi ve kültürel bağların önemine değinerek başlayan ve Ukrayna'nın Rusya için ifade ettiği öneme dikkat çeken Özkan devam etmekte olan savaşın seyri ve muhtemel sonuçlarına dair derinlikli bilgi ve öngörülerini paylaştı. Akademisyen ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen konferans soru-cevap bölümü ile sona erdi.