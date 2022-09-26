ÇAKÜ'de tüm personele “iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi” veriliyor

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde görev yapan tüm personele “iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi” veriliyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde (ÇAKÜ) yeni akademik yılın başlaması ile birlikte, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde personele “iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi” verilmeye başlandı. Üniversitede görev yapan tüm personele, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından 7ayrı oturumda toplam 98 saatlik eğitim veriliyor.

Uzmanlar tarafından çalışanlara işverenin sorumluluk ve yetkileri, çalışanların sorumluluk ve hakları, karşılıklı yapılması gerekenler, insan ve toplum sağlığının korumak için yapılması gerekenler, günün ve teknolojinin şartlarına göre teçhizat kullanımı ve buna ilişkin eğitimlerin önemi gibi konu başlıklarında bilgilendirmeler yapılıyor. Eğitimler öncesi ve sonrası çalışanlara düzenlenen testlere ve katılım durumlarına bakılarak sertifikalar verilecek.