ÇAKÜ'de yılsonu dokuma sergisi açıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen ve mezun öğrenciler ile yüksek lisans öğrencilerinin dokuma tekniği ile yapılmış 30 eserden oluşan “Dokuma Sergisi Performans Gösterisi” Fen Fakültesi Fuaye salonunda açıldı. Serginin açılışına Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Çiftçi, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seçil Akıllı Şimşek, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Serginin açılışında konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin son zamanlarda ulusal ve uluslararası yarışmalarda sergiledikleri başarılardan mutluluk duyduğunu, bu başarılara imza atan akademisyen ve öğrencileri tebrik ettiğini söyledi.

Rektör Çiftçi, “Biz eğitim hayatları boyunca öğrencilerimizin zihnen, bedenen ve akademik anlamda gelişimlerini son derece önemsiyoruz. Dolayısıyla teorik ve uygulamalı eğitimin bir sonucu olarak ortaya çıkan bu sergi gibi güzel çıktılar da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü bu sergilerle gelecekte yakalayacağınız büyük başarılar ve çalışmaların yapı taşı olacak eserler bırakıyorsunuz. Daimi tekamül dediğimiz sürekli yenilenme ve inovasyon anlamında yaptığınız güzel çalışmaları biz de yöneticiler olarak yakından takip ediyoruz. Bu anlamda her zaman hem altyapı hem fiziksel imkanlar noktasında sizleri elimizden geldiği kadar desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü süreç sonunda ortaya çıkan somut çıktılar bizleri hem çok mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Tekrar emeği geçen tüm öğrenci ve akademisyenleri tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmasının ardından sergiyi gezen Rektör Çiftçi, eserleri tek tek inceledi ve bilgi aldı.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Ketencioğlu'da sergi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yıl bitmeden 2021 Yılı Yıl onu Sergisini açmış olduk. Bu sergide dokuma tekniği ile işlenmiş yüksek lisans ve lisans mezunu öğrencilerimizin eserlerini sergiliyoruz. Bu dokuma sergisinde genel olarak bez ayağı tekniği kullanılarak aksesuardan, giysiye, tablodan takıya kadar birçok dokumanın sergilendiği sergimizde daha çok farklı materyallerin kullanılmasına önem verildi. Sergimize desteklerinden dolayı başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Harun Çiftçi olmak üzere fakülte yönetimimize ve diğer yöneticilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.