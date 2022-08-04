ÇAKÜ'de YÖKAK 2022 İzleme Programı hazırlık toplantısı yapıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Yüksek Öğretim Kalite Kurulu 2022 yılı İzleme Programı öncesinde hazırlık toplantısı düzenlendi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Kalite Komisyonu'nun Eylül ayı içinde gerçekleşmesi planlanan Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 2022 yılı İzleme Programı için çevrimiçi hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Baran Önal Ulusoy, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Doç. Dr. Ela Özkan Canbolat, Kalite Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Hatice Yazgan, Web Koordinatörlüğü'nü temsilen Araştırma Görevlisi Ali Egi ve Genel Sekreter Sadık Yılmaz katıldı.

Gündemi, YÖKAK İzleme Programı hazırlıkları çerçevesinde mevcut durum ve izleme programı hazırlıklarının organize edilmesi olan toplantıda, Haziran 2021 tarihinden itibaren görev yapan Kalite Komisyonu'nun 2021 yılı faaliyetlerini içeren Kurumsal İç Değerlendirme Raporu (KİDR) çerçevesinde ilgili faaliyetleri ve diğer hazırlıklar görüşüldü.

2019 yılında YÖKAK dış değerlendirme sürecinden geçen ÇAKÜ'de İzleme Programı'na dahil edilerek kalite güvencesi bileşenleri “liderlik, yönetim ve kalite”, “eğitim-öğretim”, “araştırma ve geliştirme” ve “toplumsal katkı” alanlarında Planlama-Uygulama-Kontrol Etme ve Önlem Alma (PUKÖ) döngüsü gereklerini yerine getirmek amacıyla faaliyetlerinde bulunulmuştu.