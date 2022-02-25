ÇAKÜ'den Çankırı eğitimine büyük destek

Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Çankırı'daki eğitime katkı sağlamak amacıyla üç önemli protokol imzalandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ve Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankırı'da yükseköğretim öncesi eğitimin niteliğinin artırılması için üç yeni protokole imza attı. Çankırı Karatekin Üniversitesi rektörlük makamında düzenlenen imza töreninde Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çerçevesinde sunulan “Doğada Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi” projesi, TÜBİTAK 4007 destek programı kapsamında “İlimde Bilim” Projesi ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Çankırı TOBB Fen Lisesi arasında yapılan “Sosyal, Bilimsel ve Eğitim İşbirliği” protokollerine imza attı.

İmzalanan protokollerden ilkinde TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sunulan “Doğada Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi” projesi kapsamında Çankırı ilinde, 03-07 Nisan 2023 tarihleri arasında farklı mekânlarda düzenlenmesi planlanan bir dizi bilimsel etkinliğin akademik ve altyapı bakımından desteklenmesi amaçlanıyor.

TÜBİTAK 4007 “İlimde Bilim” ve “Tekno-Gelecek" projeleri ile ise, “İlimden Bilime” adı altında Çankırı'da, 13 -15 Ekim 2022 tarihleri arasında farklı mekanlarda, eş zamanlı olarak düzenlenmesi planlanan atölye çalışmaları, bilimsel gösteriler, laboratuvar deneyleri gibi bir dizi bilimsel faaliyetin akademisyenler tarafından teorik ve pratik yönden katkı sağlanmasının yanı sıra altyapı bakımından desteklenmesi de hedefleniyor.

İmzalanan son protokolle ise Çankırı TOBB Fen Lisesi ile ÇAKÜ arasında eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanları kapsayan iş birliği ile fen ve mühendislik alanlarında bilimsel proje ortaklıkları, akademik destek ve mesleki tanıtım faaliyetlerine yönelik koordinasyonun sağlanması amaçlanıyor. Bu bağlamda protokol, Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenler ile ÇAKÜ akademisyenleri arasında gerçekleştirilmesi düşünülen bilimsel çalışma, araştırma ve proje faaliyetlerinde işbirliğini, akademik destek sağlanması ve mesleki tanıtım seminerleri düzenlenmesini, laboratuvar, kütüphane, konferans salonu, spor salonu gibi sosyal tesislerinden lise öğrencilerin istifadesinin sağlanmasını, lisenin ÇAKÜ'nün akademik personeline yönelik Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belirlenmiş anket, veri toplama süreçlerinde desteğini ve üniversite öğrencilerinin araştırma projelerinde TOBB Fen Lisesinin fiziki imkânlarının kullanıma açılmasını kapsıyor.

İmza töreni sonrası değerlendirmelerde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Görevi ülkenin ve toplumun geleceği için erdemli, ahlaklı ve üretken bireyler yetiştirmek olan iki kurum olarak belli bir süre önce başlattığımız ikili iş birliği anlaşmaları devam ediyor ve devam edecek. Şehrin yükseköğretim kurumu olarak Çankırı'nın ilgi alanımız içindeki tüm kurumlarını da destekleme kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile uyumlu ve ahenk içerisinde yürüttüğümüz kurumsal bir paydaşlığımız var. Aynı amaca hizmet eden kurumlar olarak gelecek sermayemiz olan nesillerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu ortak çalışma kültürü doğal olarak gençlerimizin ve toplumumuzun gelişimine katkı sağladığı gibi Çankırı'nın gelişimine de büyük katkı sağlıyor. Biz devam eden gelişim sürecimize şehrimizin etki alanımız içerisindeki tüm dinamiklerini dahil ederek birlikte gelişmek için gayret gösteriyoruz ve tüm projelerimizi de bu hassasiyetle üretiyoruz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk'te yaptığı açıklamada, teorik eğitimin yanında sosyal projeler ve bilimsel projelerin eğitimin niteliği ve gelişimi açısından çok önemli olduğunu vurguladı. İmzalanan son protokollerin de önemli bilimsel ve sosyal projelerde Çankırı'nın ortaöğretim seviyesinde başarısına katkı sağlayacak çalışmalara zemin hazırlayacağının altını çizerek gösterdikleri yaklaşım ve iş birliği için Rektör Çiftçi nezdinde Çankırı Karatekin Üniversitesine teşekkür ettiğini söyledi.