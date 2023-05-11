ÇAKÜ'den Fas çıkartması

Dr. Harun Çiftçi ve beraberindeki heyet, temaslarda bulunmak için gittikleri Fas'ta Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve beraberindeki heyet, bir dizi ziyaret için gittiği Fas'ta Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etti. Rektör Çiftçi yaptığı açıklamada, iki ülkenin stratejik öneminden bahsederek, Türkiye'nin Fas'ta eğitim ve kültür alanında yapacağı faaliyetlerin oldukça önemli olduğunu ve bu çerçevede Fas'ta yüksek öğretim alanında öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini güçlendirerek devam ettirmek için burada olduklarını söyledi. Eğitim-öğretim anlamında her geçen gün uluslararası öğrenci sayısını artırdıklarını vurgulayan Rektör Çiftçi, Fas'tan gelecek öğrencileri de Çankırı'da ve ÇAKÜ'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirtti.

ÇAKÜ olarak uluslararasılaşmaya büyük önem verdiklerini belirten Çiftçi, bu çerçevede projeler geliştirdiklerini, doğu-batı sentezini sağlamak amacıyla çalıştıklarını, bunun için dünyanın birçok ülkesinden 4000'e yakın öğrenciyi ÇAKÜ'de misafir ederek kaliteli eğitim verdiklerini kaydetti. Fas Maslahatgüzarı ve son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mali Büyükelçiliğine atanan Efe Ceylan da ÇAKÜ Rektörü Çiftçi ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Fas'taki öğrencilerin Türkiye'de ve ÇAKÜ'de eğitim görmeleri için destek vereceğini söyledi.