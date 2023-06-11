ÇAKÜ'den Filistin için önemli açılımlar

Dr. Harun Çiftçi ve beraberindeki heyet, ziyaret etiği Filistin'de eğitim işbirliklerinin geliştirilmesi için önemli temaslarda bulundu.

ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunu ziyaret etti. Ziyarette Rektör Çiftçi, Türk misyonları olarak Filistin devleti ve halkına büyük destek verdiklerini, Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak Filistin'den gelen öğrenci ve personele en iyi şekilde ve şartlarda eğitim verdiklerini ifade etti. Rektör Çiftçi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Filistin halkının haklı davasının her zaman yanında olduklarını da vurguladı.

ÇAKÜ olarak uluslararasılaşmaya büyük önem verdiklerinin altını çizen Rektör Çiftçi, bu çerçevede projeler geliştirdiklerini, daha fazla uluslararası öğrenciye ulaşabilmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer de Çankırı Karatekin Üniversitesinin yaptığı hizmetlerden ve ziyaretten son derece memnun olduğunu kaydetti. Kudüs'ün tüm dinler için önemli olduğuna, bu bölgenin hem dini hem kültürel hem de tarihi önem taşıdığına işaret eden Büyükelçi Demirer, kadim bir medeniyetin bu coğrafyada olduğunu belirtti.

Kudüs Yunus Emre Enstitüsü ziyaretinde ise Rektör Çiftçi, önce Enstitü Müdürü Cengiz Eroğlu ile enstitü ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin eğitim şartları ile ilgili bilgi veren Rektör Çiftçi, “ÇAKÜ olarak eğitime ve kültürel faaliyetlere önem veriyoruz. ÇAKÜ'deki uluslararası öğrencilerin Türkçe öğretimi için büyük yatırımlar yapıyoruz ve deneyimlerimizi yurtdışındaki temsilciliklerimizle de paylaşmaya hazırız” dedi..

Enstitü Müdürü Eroğlu da Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi olarak Doğu Kudüs'ün en işlek ikinci caddesi olan Zehra Caddesi'nde, iki katlı tarihi bir Osmanlı binasında eğitime devam ettiklerini belirtti. Eroğlu, Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin ise Ramallah'ın Al Masyoun semtinde yer aldığını belirterek, “Tarihi binalarımızda hem tarih hem de Türkçe eğitimi veriyoruz. Kuruluşundan bu yana merkezimizde 3 binden fazla öğrenci, Türkçe öğrenimi aldı” diye konuştu.