ÇAKÜ'den Kazakistan, Fas ve Filistin ile yeni uluslararası anlaşmalar

Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Kazakistan, Fas ve Filistin'de bulunan üniversiteler arasından iş birliği ve Erasmus anlaşmaları imzalandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) uluslararası anlaşmalara yenilerini katmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, son olarak Kazakistan, Fas ve Filistin'de bulunan üniversitelerle yeni iş birliği ve Erasmus anlaşmaları imzaladı.

İmzalanan anlaşmalarla ilgili konuşan Rektör Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda, üniversite olarak kendi uluslararası iş birliği ağlarını genişlettiklerinin altını çizdi.

Rektör Çiftçi bu genişletilmiş iş birliği ağı çerçevesinde, Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki Ahmet Yesevi Üniversitesi, Filistin'in El-Kudüs Açık Üniversitesi ve Fas'ın Uluslararası Rabat Üniversitesi ile iyi niyet protokolleri ve Erasmus anlaşmaları imzaladıklarını söyledi.