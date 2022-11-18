ÇAKÜ'den Orta Asya'nın en köklü üniversitelerinden Mirza Uluğbek Özbekistan Milli Üniversitesi ile önemli temas

Dr. Harun Çiftçi, beraberindeki heyet Orta Asya'nın en köklü üniversitelerinden Mirza Uluğbek Özbekistan Milli Üniversitesi'ni ziyaret ederek iş birliği için önemli temaslarda bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), Özbekistan'daki yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirmiş olduğu iş birliği anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. ÇAKÜ heyetinin Özbekistan temaslarındaki yeni adresi, köklü geçmişi ile Orta Asya'nın en önemli üniversitelerinden biri olarak gösterilen “Mirza Uluğbek Özbekistan Milli Üniversitesi” oldu.

Ziyarette uluslararası ortak lisans programlarını oldukça önemsediklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Türkiye'deki öğrencilerin Özbekistan'a, Özbekistanlı öğrencilerin de Türkiye'ye gelmesinin Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde kaybedilen sürenin telafi edilmesi adına da önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Misafirperverliklerinden ötürü Özbekistan Milli Üniversitesine teşekkür eden Rektör Çiftçi, “İnanıyoruz ki bu iş birliğimiz, ilerleyen dönemlerde daha etkin uygulamalara da bir vesile olacaktır” dedi.

İki ülke gençlerinin kültürel bağlarının güçlendirilmesi gerektiğini ve bunun için Özbekistan Milli Üniversitesi ile ÇAKÜ arasında ortak “Özbek Dili ve Edebiyatı Bölümü” açılabileceğini de ifade eden Rektör Çiftçi, “Biz, özellikle tarihimizin ve kültürümüzün bir olduğu coğrafyalardaki ülkeler ile eğitim-öğretim hareketliliğimizi artırmak istiyoruz. Özbekistan bizim için çok önemli bir ülke. Özbekistan'ın Buhara, Semerkant ve Taşkent gibi şehirlerinde bizim kültürümüzü besleyen ana unsurlar bulunmaktadır. Bu yönüyle halkımız, Özbekistan'ı çok iyi bilmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı'nın Özbekistan'da toplanmasının akabinde bizim buraya gelişimiz de açıkçası güzel bir tevafuk oldu. İki ülkenin ekonomik ve siyasi alandaki işbirliğinin, eğitim alanına da yansımasını ve güçlenmesini önemsiyoruz. Birlikte; konferans, panel, seminer ve çalıştay düzenleyebilir, ihtiyaç duyulan öncelikli alanlarla ilgili de ortak projeler gerçekleştirebiliriz. Merkezi araştırma laboratuvarımızda güncel ekipmanlar ve cihazlar var. Biz bu cihazlar ile yeni bilgilerin üretilmesi ve yeni teknolojilerin ortaya çıkarılması konusunda yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu manada özellikle, Özbekistan Milli Üniversitesi ile ilaç etkin maddelerinin sentezi ve çevresel araştırmalar üzerine çalışma grupları oluşturabiliriz. Üniversitemizin TR dizinine ve uluslararası indekslere giren dergileri de bulunmaktadır. Scopus ile ilgili çalışmalar da yapıyoruz ve iki dergimiz de yakında Scopus indeksince taranacak. Ayrıca, her iki üniversitenin de iddialı olduğu temel bilimler üzerine de bazı ortak çalışmalar gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.

Çankırı ve ÇAKÜ hakkında Mirza Uluğbek Özbekistan Milli Üniversitesi heyetine detaylı bilgiler de veren Rektör Çiftçi, yaklaşık 20 bin öğrencisi olan genç ve dinamik bir üniversite olduklarını belirterek ÇAKÜ Türkiyat Enstitüsünün bazı önemli faaliyetlerine değinerek, “Türkiye'de 8 Türkiyat enstitüsü var ve bunların bir tanesi ise Çankırı Karatekin Üniversitesinde bulunuyor. Bu enstitümüzün ana amacı, Türk dünyası ile ilişkilerimizi güçlendirerek ortak kültür ve edebiyatımız üzerine birtakım çalışmalar yapmaktır. Enstitümüz bünyesinde, uluslararası bir Türkiyat kongresi de gerçekleştirdik. Bu kongrenin devamı da olacak inşallah. O kongrelere şimdiden sizleri davet ediyoruz. Bu kongrelerde, hem bir düşünce paylaşımı yapmış oluruz hem de ilmi manada yapılacak ortak çalışmaların stratejisini belirleyip yol haritamızı çıkarmış oluruz. Enstitümüzde, Özbekçe yayınların Türkiye Türkçesine çevrilmesi ile ilgili de çalışmalar başlatmış bulunmaktayız. Şu an 3 dili Özbekçe olan kitabı çeviriyoruz. Çeviriler tamamlanınca, ÇAKÜ Türkiyat Enstitüsü yayınları olarak bu kitapları, tüm Türkiye'deki kütüphanelere de halkımızın istifade etmesi için ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

Görüşmede, Mirza Uluğbek Özbekistan Milli Üniversitesinin Türkiye de dahil olmak üzere 8 farklı ülke ve 200'den fazla kurum ile ortak çalışmalar yaptığını belirten üniversite yetkilileri, 14 farklı ülkeden uluslararası öğrencinin olduğunu ifade etti. Mirza Uluğbek Özbekistan Milli Üniversitesi olarak Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Erasmus projeleri çerçevesinde bazı ortak faaliyetler yapılabileceklerini getiren yetkililer, Rektör Çiftçi'nin Rektör Çiftçi'nin çevre ve ilaç etkin maddeleri üzerine ortak çalışma teklifine de sıcak baktıklarını kaydetti.