ÇAKÜ'ye 4 yeni lisansüstü programı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), 4 yeni yüksek lisans ve doktora programlarını bünyesine dahil etti. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı itibari ile Gıda Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı ve Sosyoloji Anabilim Dallarında doktora programları ile İstatistik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans programlarının açılması YÖK tarafından kabul edildi.

Konu ile ilgili ÇAKÜ'den yapılan açıklamada, “Coğrafi konumu ve tarihi birikimi açısından ülkemizin önemli bir noktasında bulunan Çankırı'da sosyoloji doktora programı sayesinde yerel sorunlara çözüm arayan ve farklı toplumsal meselelere yerel bakış açıları sunan tezler yazılması ve dolayısıyla sosyoloji literatürüne olduğu kadar, bölgesel meselelere çözüm üretilmesi noktasında da katkı sağlanması hedeflenmektedir” denildi.

Çankırı'nın tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek olan bir şehir olmasının gıda alanındaki çalışmaların önemini de artırdığı belirtilen açıklamada, “YÖK tarafından kabul edilen doktora programı ile geniş ölçekte bilimsel ve teknolojik gelişimleri takip eden, sanayi-üniversite işbirliğini sağlamış, çevre ve sosyal etkilerin değerlendirildiği, gıda alanında topluma yön veren çalışmaların artırılması planlanırken, bölgemiz ve ülkemiz gıda sektörünü iyi tanıyan, bu noktalardaki sorunlara çözümler üretebilecek bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir” ifadelerine yer verildi.

İstatistik Bölümü yüksek lisans programı ile Peyzaj Mimarlığı doktora programlarının da geleceğin Türkiye'sinin ihtiyaçlarına cevap vereceği düşünülen önemli eğitim yatırımları olduğuna dikkat çekilen açıklamada, açılan yeni programların bu alanlarda önemli bir boşluğu doldurmasının da planlandığı vurgulandı.