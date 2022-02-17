ÇAKÜ'ye 600bin euroluk hibe desteği

Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne, 2022 Erasmus Teklif çağrısı kapsamında 600 bin euronun üzerinde hibe desteği sağlanması amaçlanıyor.

2022 Erasmus Teklif çağrısı kapsamında Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) KA130, KA131 ve KA171 projelerinde öğrenci öğrenimi ve stajı, personel ders verme ve eğitim alma hareketlilikleri için ilgili projelerini hazırladı. Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin imzaladığı projeler ile Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne 2022 proje dönemi için 600 bin euronun üzerinde hibe sağlanması amaçlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Çiftçi, ÇAKÜ'ye katkı sağlayacak tüm projelere olduğu gibi Erasmus projelerine de önem verdiklerini ifade eerek, bu zamana kadar Erasmus kapsamında gerçekleştirilen projeler neticesinde üniversiteye mensup öğrencilerde ve personelde ülke ve halklara karşı farkındalık uyandıran değişimler gözlemlendiğini vurguladı. Yapılan projeler ile birlikte özellikle inanç, kültür, gelenek ve göreneklerin örtüştüğü İslam coğrafyasına da büyük katkı sağladığını belirten Çiftçi, projelerin uluslararası bağlamda ÇAKÜ'nün görünürlüğünü artırdığını ve yeni işbirliği anlaşmalarına imkan sağladığını da kaydetti.

Rektör Çiftçi, imza töreninde ÇAKÜ'nün Uluslararası ilişkilerinden memnun olduğunu ve üniversite olarak yapılan faaliyetlerin çevre üniversiteler için de ilham kaynağı olduğunu dile getirerek, Uluslararası İlişkiler Ofisine ve Erasmus Koordinatörlüğüne teşekkür etti.