Çalışanlardan orman temizliği

Çankırı'da bir lastik fabrikası ile Çankırı Belediyesi iş birliğinde Kent Ormanı temizlendi.

Etkinliğe destek için temizlik ekibini yönlendiren Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 2019 yılının ilk iş birliği ile yapılan temizliğini fabrika çalışanları ile gerçekleştirdiklerini vurgulayarak hassasiyetleri için teşekkür etti. Şehrin temizliğinde yerel yönetimlerin sürekliliği sağlama konusunda tek başına yeterli olmayacağını belirten Esen, “Sivil toplum kuruluşları, özel ya da resmi kurumlar ile vatandaşların da çevreye karşı sorumluluk hissetmesi önemli. Şehrimizin ormanlık ve piknik alanlarından bir yerinin temizliğine bugün fabrikada çalışan kardeşlerimiz öncülük etti. 2019 yılı için Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde çöplerin vaktinde ve doğru noktalara atılması konusunda halkımızı bilinçlendirme çalışmaları başlatıyoruz. Çankırı'nın kirlendikten sonra temizlenmesini değil, kirletilmeden önlemlerin alınmasını daha çok arzuluyoruz" dedi.