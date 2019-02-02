Camiye gittiler, ödülleri kaptılar

Yarıyıl tatilinde camilerle çocuklar arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi amaçlayan 'Haydi Çocuklar Camiye' isimli projenin ödül töreni gerçekleştirildi.

İki yıldır düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığının da ortağı olduğu, Türkiye'de Server Gençlik tarafından organize edilen 'Haydi Çocuklar Camiye Projesi'ne bu sene 60 ilden 32 bin 613 çocuk katıldı.

Çankırı'da da Serhat Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünün üstlendiği 'Haydi Çocuklar Camiye Projesi'ne 5 camiden toplam 205 çocuk katıldı. Proje çerçevesinde çocuklar 11 gün boyunca 5 vakit namazını camide kıldı.

Gerçekleştirilen yarışma sonrasında Ahmet Yesevi Camisi'nde ödül töreni gerçekleştirildi. Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, İl Müftüsü Bürhan Keleş, Çankırı Defterdarı Ahmet Seçim Güldoğan, Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Gençlik ve Spor Müdürü Ekrem Gerginci, MHP Belediye Başkan Adayı İ. Hakkı Esen, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Potukoğlu'nun katıldığı programda yarışmaya katılan çocuklara ödülleri verildi.

Projenin önemine değinen Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, "Camilerimizde çocuklarımızın seslerini duymaktan daha güzel ne olabilir. Her yer eğitim yuvasıdır. Camilerimiz de bu eğitim yuvalarından birisidir" dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Boz da tüm çocukları tebrik ederek, 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak olan 2. dönem eğitim ve öğretim dönemi için de başarılar diledi.