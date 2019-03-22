Çankırı Belediyesi huzurevi sakinleri için bocce sahası kurdu

Huzurevi sakinlerinin sosyalleşmelerine ve psikolojik olarak rahatlamalarına katkıda bulunmak amacı ile kurulan bocce sahası törenle hizmete açıldı. Açılışın ardından protokol ile huzurevi sakinleri arasında maç da yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, “Bugün büyüklerle olmak ve Belediye Başkanımız Hüseyin Boz'un kazandırmış olduğu bocce sahamızın açılışına imza atacağız. Anne ve babalarımızın küçüklüğümüzde bize gösterdikleri sevgi ve şefkat kanatlarını onlar yaşlandığında da bizim onlara açmamız gerekiyor. Bu yüzden elimizden geldiğince yaşlılarımıza yardım etmeyi şiar biliyoruz. Onlar mutluysa bizler de mutluyuz, onlar huzurluysa bizler de huzurluyuz” diye konuştu.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Okur ise Türkiye'de yaşlı hizmetleri ile ilgili çok güzel çalışmalara imza attıklarını, bu çalışmalar kapsamında yerelde de ciddi destekler aldıklarını söyleyerek Çankırı'daki bocce sahasının da bu örneklerden birisi olduğunu kaydetti.

Huzurevi sakinlerinin Yaşlılar Haftası'nı kutlamasının ardından kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hüseyin Boz, “Yaşlılara yönelik gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizin merkezini onların yaşam sevinçlerini ve standartlarını arttırmak oluşturuyor. Büyüklerimizin talepleri bizim için emirdir. Huzurevi sakinlerimizden gelen talep üzerine huzurevi bahçesine bir bocce sahası kurduk. 7'den 70'e her vatandaşımızın şehrimizin imkânları çerçevesinde sosyalleşmelerini sağlamak, onlara kendilerini iyi hissettirmek önceliğimiz. Bocce sahamız, ilerleyen zaman içerisinde şehrimizdeki ve başka illerdeki huzurevleri sakinleri arasında güzel turnuvalara ev sahipliği yapacaktır. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Boz'un bu yatırımları getirmeye devam edeceğini söyleyerek 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nı kutladı.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Bizim devletimizin temelini aile oluşturur. Siz değerli annelerimiz ve dedelerimiz, bu güzelliğe temel teşkil etmektedir. Yaşlılar Haftanızı kutluyor, kıymetli büyüklerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Tüm huzurevi çalışanlarına büyüklerimize gösterdikleri manevi destekten dolayı teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımızı da böyle güzel bir sosyal ve sportif bir saha kazandırdığı için tebrik ediyorum” dedi.